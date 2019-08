Intégration des personnes immigrantes : la FCEI se réjouit que le gouvernement privilégie une approche plus ciblée





MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW/ - La FCEI salue l'orientation prise par le gouvernement dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette sur le déploiement du nouveau Parcours d'accompagnement personnalisé pour les personnes immigrantes.

« L'annonce d'aujourd'hui propose un accompagnement plus ciblé des personnes immigrantes et contient plusieurs mesures susceptibles de renforcer l'intégration chez leur employeur et dans leur communauté d'accueil, une condition essentielle pour leur établissement à long terme au Québec », a réagi Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

Des nouveaux services bienvenus

Parmi les faits saillants de l'annonce d'aujourd'hui, la FCEI souligne particulièrement l'approche en amont qui prévoit une prise de contact et un soutien pour les candidats à l'immigration avant même leur venue au Québec ainsi que dès leur arrivée à l'aéroport. De plus, la démarche d'accompagnement qui cible, entre autres, la francisation et l'intégration au marché du travail et qui déploie des effectifs partout au Québec semble un pas dans la bonne direction pour assurer un parcours réussi pour les immigrants dans toutes les régions.

« Près d'une personne sur cinq qui arrive au Québec ne reste pas dans la province. Nous avons besoin de tous les talents que l'on accueille, car 116 000 emplois restent à combler dans le secteur privé québécois selon notre dernier rapport Postes à pourvoir dévoilé aujourd'hui. Nous pensons donc que ces nouveaux investissements pourraient avoir un impact non négligeable sur la rétention de ces personnes », a ajouté Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales à la FCEI.

Un pas dans la bonne direction, mais encore du travail à faire sur la sélection

Bien que le gouvernement ait fait un pas en avant dans le processus d'intégration, la FCEI estime toutefois qu'il faut aussi agir sur la sélection. « Nous demandons toujours la révision des critères de la grille de sélection, car dans sa forme actuelle elle ne favorise pas suffisamment les candidats qui ont une expérience correspondante aux besoins du marché du travail », a conclu Simon Gaudreault.

La FCEI sera en commission parlementaire à Québec la semaine prochaine pour détailler ses propositions pour un système d'immigration qui permettrait de mieux répondre aux besoins des PME.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

