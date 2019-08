Le gouvernement du Canada aide les synagogues de Montréal à se protéger contre les crimes haineux





MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens ont le droit de pratiquer en toute liberté et sans crainte leur foi et leur culture. Pour cette raison, le gouvernement du Canada aide les collectivités à mettre en oeuvre différentes mesures pour les protéger contre les crimes haineux dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS).

Aujourd'hui, la députée d'Outremont, Rachel Bendayan, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral d'un peu plus de 131?000 $ à la Congrégation Toldos Yaacov Yosef et à la Congrégation Kehal Toldos Yakov Yosef. Ce financement appuiera les deux synagogues qui encouragent la pratique et cultivent l'étude de la religion juive dans la région de Montréal.

Voici des possibilités de mise à niveau de sécurité :

Congrégation Toldos Yaacov Yosef - jusqu'à 95?067,65 $ pour l'installation d'un système de caméra de sécurité, d'un système de contrôle d'accès, d'écrans de sécurité pour les fenêtres, d'un système d'alarme et d'éclairage à l'extérieur du bâtiment.

Congrégation Kehal Toldos Yakov Yosef - jusqu'à 36?147,78 $ pour l'installation d'un système de caméra de sécurité, d'écrans de sécurité pour les fenêtres et d'éclairage à l'extérieur du bâtiment.

Depuis le lancement du PFPIS, le gouvernement du Canada a quadruplé le financement pour le programme dans le cadre de son engagement continu envers les organisations religieuses et culturelles dans le but de les protéger contre les crimes haineux. Comme promis dans le budget de 2019, 4 millions de dollars sont mis à la disposition de ces organisations jusqu'en 2021-2022, et 3 millions de dollars par année par la suite.

«?La haine n'a pas de place au Canada. Notre pays est diversifié et inclusif mais nous ne devons pas tenir notre sécurité pour acquis. La protection de nos communautés contre la violence, qu'il s'agisse de centres communautaires, d'établissements scolaires ou de lieux de culte, est la bonne chose à faire. Le financement aidera à Outremont d'être en sécurité. »

-- Rachel Bendayan, députée d'Outremont, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

«?Généralement, les questions de sécurité dans les centres communautaires doivent être traitées en fonction des plus strictes normes afin que le public se sente en sécurité et que ces installations peuvent avoir une atmosphère détendue. Nous sommes convaincus que le financement que nous recevrons du programme de financement de Sécurité publique permettra à nos centres communautaires d'offrir un environnement sécuritaire pour tout le district. Ainsi, toute la communauté peut en bénéficier.?»

-- Joseph Silberman, secrétaire, au nom de la Congrégation Toldos Yaacov Yosef et de la Congrégation Kehal Toldos Yakov Yosef

En 2017, les services policiers ont signalé une hausse de 47 % d'incidents criminels haineux au Canada . Les incidents visant les communautés musulmanes, juives et noires représentaient la plus grande hausse au niveau national. Les crimes haineux qui visent les groupes religieux ont augmenté de 83 %. Les incidents contre la communauté musulmane comptent la plus grande hausse, soit 151 %.

. Les incidents visant les communautés musulmanes, juives et noires représentaient la plus grande hausse au niveau national. Les crimes haineux qui visent les groupes religieux ont augmenté de 83 %. Les incidents contre la communauté musulmane comptent la plus grande hausse, soit 151 %. Le PFPIS est conçu pour aider à protéger les collectivités à risque contre les actes criminels motivés par la haine et à améliorer leurs infrastructures de sécurité, et ainsi, rendre le Canada plus sécuritaire pour tout le monde.

plus sécuritaire pour tout le monde. Le financement est à la disposition d'organismes sans but lucratif associés aux communautés à risque d'être victime d'actes criminels haineux. Le programme couvre jusqu'à 50 % des coûts totaux d'un projet approuvé, jusqu'à concurrence de 100?000 dollars par projet. Les organismes admissibles qui ont plusieurs emplacements peuvent présenter une demande de financement de projet pour chacun de leurs sites. De cette façon, ils ne sont pas limités à un projet par année.

Les organismes intéressés, notamment des lieux de culte, des établissements d'enseignement reconnus par une province ou un territoire et des centres communautaires, peuvent présenter une demande de financement chaque année entre le 1er décembre et le 31 janvier ou entre le 1er juin et le 31 juillet, en utilisant le site Web de Sécurité publique Canada .

