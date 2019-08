Le CN et CSX annoncent une nouvelle offre de service intermodal





MONTRÉAL, 08 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et CSX (NASDAQ : CSX) sont heureux d'annoncer une nouvelle offre de service intermodal entre les régions du Grand Montréal et du sud de l'Ontario desservies par le CN et les ports de Philadelphie, de New York et du New Jersey ainsi que la région métropolitaine de New York desservis par CSX.



« À long terme, le marché de transport de marchandises dépendra de plus en plus de la demande stimulée par l'économie de consommation, et l'industrie ferroviaire doit offrir de nouveaux services intermodaux qui peuvent concurrencer avec succès les options routières », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « Ce service interréseaux s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à étendre notre réseau unique par des occasions de croissance organique et inorganique, notamment par l'élargissement de notre portée à de nouveaux marchés géographiques. »

« Cette nouvelle offre intermodale vise à passer du transport routier sur longues distances à des services ferroviaires interréseaux », a expliqué Keith Reardon, premier vice-président Expansion de la chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation au CN. « Les trains circuleront directement au coeur des marchés métropolitains de Toronto et de Montréal via les triages intermodaux du CN, ce qui fait de ce partenariat une occasion qui coule de source pour les deux chemins de fer. »

« CSX est heureux de collaborer avec le CN afin d'offrir un service intermodal entièrement ferroviaire de grande qualité dans les marchés de Montréal et de Toronto », a dit Jim Foote, président et chef de la direction de CSX. « Ce nouveau service, qui répond à un besoin exprimé par nos clients, nous met en bonne position pour gagner une part de marché du transport routier et accroît la capacité de ces voies accélérées, étant donné que des porte-conteneurs plus grands arrivent au port de Philadelphie, au port de New York et au New Jersey. »

Mark Wallace, vice-président exécutif des ventes et du marketing à CSX a commenté : « Chez CSX, nous évaluons continuellement notre réseau afin d'augmenter son efficacité et d'améliorer la qualité du service que nous offrons à nos clients. L'offre d'un service intermodal entièrement ferroviaire depuis la côte est jusqu'à Montréal et Toronto s'aligne sur nos objectifs visant à fournir un service plus rapide et efficace tout en positionnant CSX et le CN pour une croissance future. »

L'entente de service intermodal entrera en vigueur le 7 octobre 2019.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

À propos de CSX

CSX, dont le siège social se trouve à Jacksonville en Floride, est un transporteur de premier plan. Il offre des solutions et des services ferroviaires, intermodaux et de transbordement rail-route à ses clients dans un large éventail de marchés, notamment ceux des produits énergétiques, industriels, agricoles et de consommation ainsi que du matériel de construction. Depuis près de 200 ans, CSX joue un rôle essentiel dans l'expansion économique et le développement industriel du pays. Son réseau relie toutes les grandes régions métropolitaines de l'est des États-Unis, où résident près des deux tiers de la population du pays. Il relie également plus de 230 chemins de fer secondaires et plus de 70 ports maritimes, fluviaux et lacustres tant aux grands centres urbains qu'aux villes agricoles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur CSX Corporation et ses filiales, veuillez consulter le site www.csx.com . Aimez-nous sur Facebook ( http://facebook.com/OfficialCSX ) et suivez-nous sur Twitter ( http://twitter.com/CSX ).

