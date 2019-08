Le gouvernement du Canada célèbre l'histoire et le patrimoine de Notre-Dame-de-Pontmain





Le gouvernement du Canada appuie la création d'une sculpture rendant hommage aux fondateurs de Notre-Dame-de-Pontmain, au Québec

NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN, QC, le 8 août 2019 /CNW/ - M. David Graham, député de Laurentides?Labelle, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada appuyait les célébrations du 125e anniversaire de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain par une contribution de 45 000 dollars. M. Graham a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Octroyée par l'entremise du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, cette somme appuiera la réalisation d'une sculpture en hommage aux fondateurs et aux bâtisseurs de Notre-Dame-de-Pontmain.

La sculpture sera érigée dans la halte routière située au coeur du village. Une plaque commémorative mentionnant le nom des fondateurs depuis 1845 y sera apposée.

Notre-Dame-de-Pontmain est l'un des plus anciens villages du secteur nord des Laurentides. Son histoire raconte l'établissement des premiers colons, des Anglais et des Français, sur les terres de la région, en coexistence avec les Algonquins, les premiers occupants du territoire.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la réalisation d'une sculpture en hommage aux fondateurs et aux bâtisseurs de Notre-Dame-de-Pontmain. Ce projet permettra de transmettre aux plus jeunes générations l'histoire de la municipalité, ainsi que de la faire connaitre aux gens de la région tout comme à ceux qui visitent les Laurentides chaque année. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes heureux d'appuyer la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain dans la commémoration de son histoire. Les célébrations entourant le 125e anniversaire de la municipalité permettent aux citoyens de souligner le courage et la détermination des gens qui ont fondé, le long de la rivière du Lièvre, l'un des plus anciens villages des Hautes-Laurentides. Elles leur permettent aussi de resserrer les liens qui les unissent en une communauté solidaire et accueillante. »

- M. David Graham, député de Laurentides?Labelle

« Prendre le temps, comme collectivité, de se remémorer tout ce qui a été accompli par les fondateurs et bâtisseurs de notre village ne peut qu'être bénéfique et enrichissant pour nous tous. Il a fallu que nos prédécesseurs choisissent ce magnifique endroit, riche d'eau, de paysages et de richesses naturelles, pour que commencent vers les années 1800 les premiers pas de ce qui deviendra Notre-Dame-de-Pontmain. Tous les efforts, le travail, la détermination qui leur a fallu déployer pour mettre en place une communauté et ainsi fonder notre village vaut certainement la peine d'être souligné. Lorsque nous prenons le temps de tracer tout le chemin parcouru, nous constatons qu'il est très intéressant de découvrir tout ce qui a été accompli et de mettre en lumière tout ce qui a été réalisé au cours de ces 125 dernières années pour faire naître et grandir notre communauté. La sculpture des Fondateurs et Bâtisseurs est sans aucun doute un legs inestimable pour notre communauté, soulignant l'histoire, d'hier à aujourd'hui, et la perpétuant en stimulant le développement de la relève dans le temps. »

- Mme Francine Laroche, mairesse de Notre-Dame-de Pontmain, et M. Sylvain Langlais, président du comité d'événements du 125e anniversaire de Notre-Dame-de-Pontmain

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a été créé pour aider les communautés à célébrer leur passé et leur présent. Le Programme permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer leur histoire et leur patrimoine.

