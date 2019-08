Biens d'intérêt patrimonial dans la Capitale-Nationale - Le Cyclorama-de-Jérusalem et son panorama seront classés biens patrimoniaux





QUÉBEC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer que le Cyclorama-de-Jérusalem et son panorama seront classés comme immeuble et objet patrimoniaux. Ce geste, posé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, permettra de préserver les valeurs historique, artistique et architecturale qui caractérisent ces biens patrimoniaux situés dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Rappelons que le Cyclorama-de-Jérusalem abrite un panorama réalisé aux États-Unis en 1887 et en 1888 par les peintres américains Oliver Dennett Grover et Charles Abel Corwin, secondés par Salvador Mège, Edward James Austen et Ernest Gros. Cette oeuvre, intitulée Jérusalem le jour de la Crucifixion, est présentée en 1889 à Montréal dans une rotonde conçue spécifiquement pour elle, au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain. En 1895, la rotonde et le panorama sont déménagés à Sainte-Anne-de-Beaupré, leur emplacement actuel.

Parmi les centaines de panoramas réalisés partout dans le monde au XIXe siècle, il n'en subsiste que 26, dont celui de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il est également le seul panorama conservé au Québec et au Canada ainsi que l'unique en Amérique du Nord présenté dans sa rotonde d'origine.

Citations :

« Le panorama et la rotonde, qui forment le Cyclorama-de-Jérusalem, constituent un ensemble patrimonial exceptionnel. Ils sont de rares témoins d'un type de divertissement du XIXe siècle, soit celui des panoramas historiques. En procédant à leur classement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, notre gouvernement pose un geste responsable qui démontre sa volonté de préserver cette richesse patrimoniale pour les générations futures. Depuis mon entrée en poste, mes actions en ce sens ont d'ailleurs été concrètes. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Liens connexes :

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 13:52 et diffusé par :