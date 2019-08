Le gouvernement du Canada s'associe aux collectivités côtières autochtones pour améliorer la sécurité maritime dans l'ensemble du pays





PREMIÈRE NATION MIAWPUKEK, NL, le 8 août 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les collectivités côtières autochtones pour améliorer la sécurité maritime et promouvoir la navigation responsable afin de protéger le milieu marin du Canada. Aux termes de ce plan, la Garde côtière canadienne a lancé en 2017 le Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones. Dans le cadre de ce programme, les collectivités sont en mesure d'accroître leur capacité de recherche et de sauvetage en mer et reçoivent les fonds nécessaires pour acheter des bateaux et l'équipement nécessaire à cette fin. Il s'agit d'un investissement dans la sécurité et la prospérité des collectivités côtières, et qui renforce la capacité de la Garde côtière auxiliaire canadienne.

Aujourd'hui, le député de Coast of Bays-Central-Notre Dame Scott Simms, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a officiellement présenté un bateau communautaire à la Première Nation Miawpukek à Terre-Neuve-et-Labrador, et a participé à la cérémonie d'inauguration du navire.

Le député Simms a également annoncé un financement de 2,7 millions de dollars pour 14 collectivités, dont la Première Nation Miawpukek, qui reçoit un financement pour la deuxième année du Programme des bateaux communautaires. Ce financement appuiera ces membres de la Garde côtière auxiliaire établis dans les régions côtières partout au Canada à être mieux équipés et prêts à intervenir en cas d'urgence maritime pour assurer la sécurité de leur collectivité et celle de leurs eaux et de leurs côtes.

La Garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme national à but non lucratif composé de 4 000 bénévoles ayant accès à 1 100 embarcations, ce qui augmente la capacité d'intervention en recherche et sauvetage maritimes du gouvernement du Canada. La Garde côtière canadienne finance ce service au moyen d'un programme de contributions de 7,7 millions de dollars par année. Le service auxiliaire répond à environ 25 pour 100 des demandes d'assistance maritime chaque année, ce qui lui permet souvent de sauver des vies. Il ne fait aucun doute que les Canadiens résidant sur les trois côtes ont besoin de s'assurer que les hommes et les femmes de la Garde côtière auxiliaire soient bien équipés et soutenus efficacement dans leur travail d'une importance cruciale.

Citations

« Les collectivités côtières autochtones sont les gardiennes de nos côtes et de nos eaux depuis des millénaires, et elles sont incontestablement essentielles au système de sécurité maritime du Canada d'aujourd'hui. L'investissement consenti dans le cadre du Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones reconnaît non seulement ce rôle essentiel, mais grâce à ce programme, le gouvernement est en mesure de fournir le financement et l'équipement nécessaires pour que ces collectivités puissent continuer à participer à la protection des marins et des résidents de ces communautés. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis heureux de constater par moi-même la façon dont le Programme pilote des bateaux communautaires aide à établir des partenariats entre la Garde côtière canadienne et des collectivités côtières comme la Première Nation Miawpukek. Il est important que les membres locaux de la Garde côtière auxiliaire soient équipés pour intervenir en cas d'urgence dans leurs eaux locales. »

Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame

« La Première Nation Miawpukek est extrêmement heureuse d'accueillir de nouveaux membres de la Garde côtière auxiliaire issus directement de Miawpukek. Nous aimerions remercier la Garde côtière canadienne pour son Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones, qui a permis l'acquisition de ce bateau communautaire réservé aux interventions. La présence de ce navire, et d'un équipage hautement qualifié dans la région de Coast of Bays, apportera une plus grande tranquillité d'esprit à tous les plaisanciers qui auront besoin d'aide. »

Chef Misel Joe, Première Nation Miawpukek

Faits en bref

Le Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones est un programme pilote de quatre ans, qui a débuté en 2017. La Garde côtière canadienne continue de rencontrer les collectivités autochtones côtières afin d'identifier celles qui souhaitent participer au Programme dans les années à venir.

Les embarcations et l'équipement de recherche et de sauvetage maritimes achetés dans le cadre de ce programme respectent les normes de la Garde côtière auxiliaire canadienne et de Transports Canada.

Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada s'associe aux collectivités autochtones et côtières afin d'élaborer un système de sécurité maritime de classe mondiale qui répond aux besoins uniques des gens résidant sur toutes les côtes.

