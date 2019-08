Accident A-440 en direction ouest - L'analyse de sécurité du secteur de l'échangeur A-440 et A-15, demandée par le ministre Bonnardel, a débuté





MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce qu'une analyse de sécurité a été amorcée pour le secteur des autoroutes 440 et 15 à Laval. D'ailleurs, des équipes sont sur place dès ce matin afin d'analyser l'environnement routier. Ces deux tronçons, les plus achalandés au Québec, feront l'objet d'une attention accrue au cours des prochains jours, de même que d'autres axes avec une configuration similaire dans la région métropolitaine.

Ce mandat vise à analyser de façon approfondie divers éléments tels que les débits de circulation, la nature des accidents, la configuration des voies de desserte, les différentiels de vitesse et la configuration géométrique.

Ainsi, le Ministère aura un portrait à jour des différents enjeux de sécurité qui sont liés à ce secteur.

« Dès mon arrivée sur le terrain, et après avoir constaté la configuration du secteur, j'ai demandé aux experts du Ministère de se pencher sur des améliorations qui auront des répercussions directes sur la sécurité routière de ces axes névralgiques. Un premier avis de sécurité sur le prolongement de la ligne continue sera disponible au cours des prochains jours, ce qui permettra une implantation rapide de certaines des solutions qui seront recommandées. En ce qui concerne l'analyse plus complète, j'ai demandé à ce que toutes les options soient envisagées, qu'il s'agisse de l'introduction de limites de vitesse variables ou du réaménagement de bretelles, ou encore de la reconfiguration des voies de desserte. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

L'échangeur des autoroutes 15 et 440 est le plus achalandé au Québec :

L'autoroute 15 est empruntée par 160?000 véhicules par jour;



L'autoroute 440 est empruntée par 140?000 véhicules par jour.

