Avis aux médias - Le gouvernement du Canada réaffirme son engagement en faveur de la réconciliation, de la diversité et de l'inclusion





VANCOUVER, le 8 août 2019 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, en compagnie d'autres députés locaux ainsi que de membres de la communauté de l'Asie du Sud et des Premières nations, reconnaîtront une tragédie du passé et annonceront une mesure concrète prise en vue de la réconciliation.

Date : Le 9 août 2019 Heure : 9 h 30 (heure avancée du Pacifique) Endroit : 125, 10e Avenue Est

Vancouver (Colombie-Britannique)

Note au rédacteur en chef / chef de pupitre : Les médias qui souhaitent participer à l'événement doivent communiquer avec le Bureau des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada en composant le 819?420?5501.

