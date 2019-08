AGF ajoute à sa gamme de solutions des outils innovateurs de simulation de crise, d'analyse du risque et de proposition d'investissement signés HiddenLevers





TORONTO et ATLANTA, 08 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »), gestionnaire d'actif d'envergure mondiale établi à Toronto, qui gère un actif de près de 38 milliards $CAN (environ 28,6 milliards $US), et HiddenLevers, fournisseur d'outils de veille stratégique et d'analyse du risque situé à Atlanta, ont le plaisir d'annoncer qu'AGF a sélectionné HiddenLevers dans le but de procurer à ses équipes de développement des affaires des outils permettant de réaliser des simulations de crise, des analyses du risque et des propositions d'investissement, dans le contexte d'un portefeuille de placements. Ces outils seront utilisés auprès d'un vaste éventail de clients de diverses régions, y compris des conseillers financiers et des investisseurs institutionnels.



Les solutions que HiddenLevers offre aux gestionnaires d'actif ont recours à des analyses de régression qui aideront l'équipe de développement des affaires d'AGF à modéliser des récessions, des crises, des changements de taux d'intérêt et d'autres événements économiques, afin de permettre une meilleure compréhension de l'exposition au risque et de la corrélation à l'intérieur d'un modèle de répartition de l'actif.

« Grâce à la plateforme interactive de HiddenLevers, nous avons trouvé un partenaire naturel qui comprend l'importance de gérer le risque pour produire des résultats constants, a déclaré Karrie Van Belle, vice-présidente principale, chef du marketing et des communications, à Placements AGF Inc. Ces analyses du risque et ces examens de portefeuilles correspondent à notre démarche axée sur les solutions et visant à procurer à nos équipes des ventes les outils numériques dont ils ont besoin pour répondre aux attentes en constante évolution de nos clients. »

Les produits de qualité qu'offre HiddenLevers aux gestionnaires d'actif comprennent des fonctionnalités de simulation de crise en temps réel et permettent d'effectuer une analyse sur mesure du portefeuille et d'établir des comparaisons selon différents scénarios, tout en démontrant le risque et les résultats potentiels, pour des investissements canadiens et américains.

« Nous sommes ravis d'accueillir AGF, notre premier client canadien gestionnaire d'actif, a affirmé Raj Udeshi, fondateur de la société HiddenLevers. Dès nos débuts, nous avions l'intention de servir une clientèle internationale, puisque HiddenLevers possède des compétences qui se prêtent à de multiples devises. Nous offrons également un accès intégré aux titres canadiens, ce qui permet à AGF de mettre à la disposition des clients des modèles standard, mixtes ou sur mesure correspondant précisément aux objectifs de rendement ciblés en fonction du risque. »

Au sujet de HiddenLevers

HiddenLevers assure l'exploitation d'une plateforme de technologie, offrant des applications de niveau supérieur, des outils de veille économique, d'analyse du risque et de recherche économique destinés à répondre aux besoins des gestionnaires de patrimoine. Avec un actif de près de 500 milliards $ traité sur sa plateforme, HiddenLevers offre une expérience client et des solutions pour bureaux à domicile destinées aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actif et aux équipes de direction spécialisées en gestion du patrimoine. La plateforme basée sur l'infonuagique comporte une banque de scénarios macroéconomiques, ainsi que des outils permettant la production de propositions, la simulation de crises dans un portefeuille et l'élaboration de modèles, de même que la surveillance du risque, du revenu et des indicateurs de rendement clés. Fondée en 2009, HiddenLevers demeure une société financièrement autonome, dont le siège social est situé à Atlanta.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 38 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

