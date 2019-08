VERZENIO[MC] (abémaciclib) sur le marché canadien pour le traitement du cancer du sein métastatique





TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - Eli Lilly Canada inc. (Lilly Canada) a le plaisir d'annoncer le lancement de VERZENIOMC (abémaciclib) sur le marché. VERZENIO est indiqué pour le traitement du cancer du sein métastatique exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) de l'oestrogène et/ou de la progestérone et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif) : en association avec un inhibiteur de l'aromatase chez les femmes ménopausées, comme endocrinothérapie initiale; en association avec le fulvestrant chez les femmes lorsque la maladie évolue après une endocrinothérapie; et en monothérapie chez les femmes en cas d'évolution de la maladie après une endocrinothérapie et une chimiothérapie antérieure dans un contexte métastatique.

VERZENIO est un inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6)1. La posologie recommandée de VERZENIO en association avec une endocrinothérapie (p. ex. anastrazole, létrozole, fluvestrant) est de 150 mg 2 fois par jour par voie orale, ou de 200 mg en monothérapie, jusqu'à l'évolution de la maladie ou l'apparition d'une toxicité inacceptable. Les comprimés de VERZENIO sont offerts en quatre teneurs (200 mg, 150 mg, 100 mg et 50 mg)2.

« Lorsqu'un nouveau traitement efficace du cancer du sein est homologué, il représente une option supplémentaire pour les Canadiennes atteintes d'un cancer du sein métastatique », affirme Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration du Réseau canadien du cancer du sein (RCCS). « Que les femmes aux prises avec un cancer du sein avancé disposent de plus d'options thérapeutiques signifie que nous continuons à progresser dans la voie où celles-ci seront en mesure de vivre pleinement leur vie. »

« Les décisions quant au traitement peuvent être complexes chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, car chaque patiente présente certaines caractéristiques de la maladie. Il a été démontré que les traitements ciblés comme l'abémaciclib, en monothérapie ou en association, ralentissent l'évolution du cancer », affirme le Dr Michel Pavic, oncologue médical au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, au Québec. « Il est essentiel de pouvoir perturber la voie de signalisation permettant la croissance et la division des cellules cancéreuses pour pouvoir prendre en charge le cancer du sein au stade avancé. Ce mode d'action, jumelé à un schéma posologique quotidien assurant un traitement ininterrompu, peut aider à atténuer l'impact émotionnel associé au cancer. »

Recherches associées aux études sur VERZENIO - MONARCH 3, MONARCH 2 et MONARCH 13

L'homologation de VERZENIO est fondée sur l'efficacité et l'innocuité démontrées lors des essais cliniques pivots MONARCH 3, MONARCH 2 et MONARCH 1.

À PROPOS DE MONARCH 3

MONARCH 3 est une étude de phase III avec répartition aléatoire, à double insu, avec contrôle par placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de VERZENIO, un CDK4 et un inhibiteur, en combinaison avec un IA (anastrazole ou létrozole) comme endocrinothérapie initiale pour les patientes ménopausées atteintes d'un cancer du sein RH positif et HER2 négatif (récurrent locorégional ou métastatique) qui n'ont jamais reçu de traitement à action général antérieur d'une maladie au stade avancé.

Chez les patientes ayant déjà reçu une endocrinothérapie néoadjuvante/adjuvante, l'intervalle sans maladie depuis la fin de l'endocrinothérapie devait être supérieur à 12 mois. Au total, 493 patientes ont étés sélectionnées au hasard 2 :1 pour recevoir 150 mg de VERZENIO ou le placebo à l'orale deux fois par jour, sans interruption, donné en combinaison avec soit 1mg d'anastrozole ou 2.5 mg de létrozole une fois par jour jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. Le critère d'évaluation principal de l'étude était la survie sans progression (PFS), avec les critères d'évaluation secondaires principaux du taux de réponse globale (ORR), de la durée de la réponse (DoR), de la survie globale (OS) et de la sécurité4.

À PROPOS DE MONARCH 2

MONARCH 2 fut une étude multicentrique de phase III à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo, menée auprès de 669 patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique RH positif et HER2 négatif ayant évolué pendant ou après une endocrinothérapie néoadjuvante ou antimétastatique . Les patientes ont étés sélectionnées au hasard 2 :1 pour recevoir VERZENIO et fluvestrant ou le placebo et fluvestrant. VERZENIO fut dosé sur un horaire de dosage constant jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. Le critère d'évaluation principal de l'étude était la survie sans progression (PFS), avec les critères d'évaluation secondaires principaux du taux de réponse globale (ORR), de la durée de la réponse (DoR) et la survie globale (OS). Les patientes incluses dans l'étude avaient présenté une progression de la maladie au cours des 12 mois suivant le traitement endocrinien pour la maladie métastatique. Les patientes n'auraient pas pu recevoir de chimiothérapie ni plus d'une ligne de traitement endocrinien pour le cancer du sein métastatique5.

À PROPOS DE MONARCH 1

MONARCH 1, un essai à groupe unique de phase 2, a inclus 132 patientes atteintes de HR +, HER2 négatif métastatique à qui VERZENIO (200 mg) a été administré par voie orale deux fois par jour. Les patientes incluses dans l'étude présentaient une maladie mesurable, progressaient pendant ou après un traitement endocrinien et recevaient un ou deux schémas de chimiothérapie antérieurs en traitement métastatique. Le critère d'évaluation principal était ORR et le critère secondaire était DoR. VERZENIO a démontré l'efficacité d'un agent unique dans cette population de patientes lourdement prétraitées. Dans l'étude, VERZENIO a atteint une ORR de 19,7% (IC à 95%: 13,3 à 27,5), selon l'évaluation des chercheurs. VERZENIO a démontré une médiane de DoR de 8,6 mois (IC 95%: 5.8-10.2). Les évaluations effectuées par des experts indépendants ont donné des taux et des estimations comparables5.

Les effets indésirables de grade 3 ou 4 signalés le plus souvent (fréquence > 5 %) lors des trois études ont été la neutropénie, la diarrhée, la leucopénie, l'anémie et la hausse du taux d'alanine aminotransférase (ALT).

Au sujet du cancer du sein métastatique

Le cancer du sein métastatique, aussi appelé cancer du sein avancé, est un cancer du sein qui s'est propagé au-delà du sein vers d'autres parties de l'organisme, le plus souvent les os, les poumons, le foie ou le cerveau6. Bien que les cancers métastatiques se manifestent dans différentes régions de l'organisme, les cellules pathologiques sont toujours du même type que celles du cancer d'origine et il s'agit toujours d'un cancer du sein7.

Le statut des récepteurs hormonaux (RH) et le statut HER2 de la tumeur permettent de définir les sous-types du cancer du sein métastatique8. Le sous-type le plus fréquent est RH positif et HER2 négatif, qui touche environ 70 % des cas de cancer du sein9. Malgré les progrès réalisés grâce au dépistage et au traitement précoces, il n'existe pas encore de remède contre le cancer du sein métastatique. Le taux de survie relative à cinq ans est de 22 % chez les femmes atteintes d'un cancer du sein avancé ou métastatique au Canada10.

Au sujet de VERZENIOMC (abémaciclib)

VERZENIO (abémaciclib) est un inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6), lesquelles sont activées par leur liaison aux cyclines D. Dans des lignées de cellules mammaires cancéreuses exprimant des récepteurs d'oestrogènes, la cycline D1 et les cyclines CDK4 et CDK6 favorisent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome (Rb), la progression du cycle cellulaire et la prolifération des cellules.

In vitro, l'exposition continue à VERZENIO a inhibé la phosphorylation de la protéine Rb et bloqué la transition de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire, entraînant une sénescence et l'apoptose (mort cellulaire). Dans des modèles précliniques, VERZENIO administré tous les jours sans interruption a entraîné une réduction de la taille de la tumeur. L'inhibition des cyclines CDK4 et CDK6 dans des cellules saines peut causer des effets secondaires dont certains peuvent être graves3. Les données cliniques montrent aussi que VERZENIO traverse la barrière hémato-encéphalique. Chez les patients atteints d'un cancer avancé, notamment du sein, les concentrations de VERZENIO et de ses métabolites actifs (M2 et M20) dans le liquide céphalorachidien sont comparables à leurs concentrations plasmatiques sous forme libre3.

VERZENIO est la première forme posologique orale solide de Lilly fabriquée selon un procédé plus rapide et plus efficace appelé fabrication en continu. La fabrication en continu est un nouveau type avancé de fabrication appliqué dans l'industrie pharmaceutique, et Lilly est l'une des premières entreprises à se servir de cette technologie.

VERZENIO est indiqué pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif) :

en association avec un inhibiteur de l'aromatase chez les femmes ménopausées, comme endocrinothérapie initiale;

en association avec le fulvestrant chez les femmes lorsque la maladie évolue après une endocrinothérapie;

en monothérapie chez les femmes en cas de progression de la maladie après une endocrinothérapie et une chimiothérapie antérieure dans un contexte métastatique.

L'efficacité clinique de VERZENIO en association avec un inhibiteur de l'aromatase repose sur les bienfaits observés chez les femmes ménopausées recevant VERZENIO en association avec le létrozole ou l'anastrozole pour le traitement du cancer du sein avancé.

La version intégrale de la monographie de VERZENIO est disponible ici.

À propos d'Eli Lilly Canada inc.

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, un homme voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Dans le monde entier, les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être des collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.lilly.ca.

VERZENIOMC est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company.

