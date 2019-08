Golf Avenue s'internationalise et se diversifie grâce à un investissement de la Caisse





Création de Cycling Avenue

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce un investissement, sous forme de capital-actions, dans Golf Avenue, le plus important détaillant en ligne d'articles de golf d'occasion au Canada. Cette transaction permettra à l'entreprise de poursuivre son expansion aux États-Unis et en Europe, d'intégrer de nouvelles technologies à ses plateformes numériques et de diversifier son offre de service en lançant une nouvelle plateforme dédiée aux vélos.

Lancement de Cycling Avenue

Forte de son modèle d'affaires unique, qui mise notamment sur le rachat et l'échange instantanés d'articles, l'équipe de Golf Avenue lance aujourd'hui une nouvelle plateforme transactionnelle destinée aux cyclistes. Cycling Avenue propose des vélos d'occasion certifiés de tous types tels que des vélos de route, des vélos de montagne ou encore des versions hybrides.

« Les dernières années de croissance soutenue chez Golf Avenue nous ont permis d'acquérir une expertise unique et propre à l'économie circulaire. De pouvoir reproduire le succès de ce modèle dans le segment du vélo et de poursuivre cette croissance à l'international est très stimulant », exprime Pierre-Luc Laparé, président et cofondateur de Golf Avenue.

« Par cette transaction, la Caisse appuie l'expansion, ici comme à l'international, d'une jeune entreprise de la nouvelle économie qui continue de se démarquer par son modèle d'affaires distinct et novateur », affirme Charles Émond, premier vice-président et chef des Investissements au Québec et Planification stratégique globale à la Caisse. « Tout en conservant son titre de leader dans le marché d'occasion du golf, l'entreprise est bien positionnée pour se démarquer dans le marché de la revente de vélos. »

À PROPOS DE GOLF AVENUE

Golf Avenue est aujourd'hui le plus grand détaillant en ligne d'articles de golf d'occasion au Canada, en plus d'être un chef de file en Amérique du Nord et à l'international. La compagnie connaît une croissance rapide et soutenue grâce à un modèle d'affaires novateur, établi sur les principes d'une économie circulaire. L'inventaire de la plateforme est actualisé de façon quotidienne et propose une sélection de plus de 50 000 produits, tant neufs qu'usagés, à tous ceux qui souhaitent conquérir les parcours. Avec les prix les plus compétitifs sur le marché, Golf Avenue parvient à démocratiser le golf en répondant aussi bien aux besoins d'un joueur expérimenté que ceux d'un golfeur amateur. Pour plus d'informations, visitez le www.golfavenue.ca

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

