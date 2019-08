Comscore reçoit la toute première certification pour la visibilité sur le Web mobile





Le principal auditeur détenu par l'industrie, ABC, confirme que validated Campaign Essentialstm (vCE®) de Comscore est conforme aux principes de visibilité JICWEBS.

RESTON, Virginie, 8 août 2019 /PRNewswire/ -- Comscore, partenaire de confiance pour la planification, la transaction et l'évaluation des médias à travers les plateformes, est heureux d'annoncer que sa solution validated Campaign Essentialstm (vCE®) est le premier produit à recevoir la certification ABC pour la visibilité sur le Web mobile, y compris pour l'affichage et la vidéo. La certification souligne l'engagement de Comscore à fournir aux annonceurs, aux agences et aux éditeurs des données fiables qui génèrent des transactions informées sur le marché.

vCE® de Comscore est une solution globale de validation des publicités et de l'audience qui fournit des informations en temps réel pour améliorer les performances des campagnes publicitaires sur les dispositifs d'affichage, vidéo et mobile. Contrairement aux autres solutions, vCE® fournit une comptabilisation des impressions validée et non dupliquée, y compris avec des annonces diffusées dans des environnements visibles et sûrs pour l'image de marque, exempts de trafic non valide et destinés à l'audience cible.

Dans le cadre du processus d'audit, ABC a testé et vérifié que vCE® était performant avec plusieurs comportements spécifiques aux mobiles, notamment le défilement et la visualisation de vidéos. Le certificat de Comscore confirme que vCE® compte les impressions visualisables dans les environnements Web mobiles.

« Le visionnement mobile continuant d'augmenter, les annonceurs dépensent davantage dans ce média et doivent comprendre leur retour sur investissement », a déclaré Larry Goldstein, vice-président, conformité aux normes de mesure chez Comscore. « Nous sommes ravis de continuer à développer des produits qui apportent la confiance et la transparence sur le marché, et cette certification constitue une étape importante dans nos efforts pour fournir des rapports de qualité sur les audiences. »

« Le secteur recherche des mesures tierces fiables qui ont fait l'objet de vérifications indépendantes et nous sommes ravis que nos services d'audit des principes de visibilité de JICWEBS aident à renforcer la confiance de cette manière », a déclaré Simon Redlich, directeur général d'ABC. « Nous félicitons Comscore d'être la première société à faire auditer un produit pour en déterminer la visibilité dans notre environnement mobile. »

À propos de Comscore

Comscore (NASDAQ : SCOR) est un partenaire de confiance pour la planification, la transaction et l'évaluation des médias à travers les plateformes. Avec une empreinte de données qui combine des renseignements de l'ensemble des téléspectateurs en salle et par contournement, de TV linéaire et numérique avec des informations avancées sur l'audience, Comscore permet aux acheteurs et aux vendeurs de médias de quantifier les comportements dans un univers multiécran et de prendre en toute confiance les décisions commerciales. Leader reconnu dans la mesure d'audiences numériques et télévisuelles et dans la publicité à l'échelle, Comscore est la source émergente tierce du secteur pour des mesures multiplateformes fiables et complètes. Pour en savoir plus sur Comscore, cliquez ici

À propos de ABC

ABC est l'un des principaux auditeurs de produits et services de médias détenus par l'industrie avec des compétences spécialisées dans le négoce d'annonces numériques. Grâce à nos équipes expérimentées, nous fournissons un service indépendant de vérification de la conformité à travers une gamme de normes de médias. Notre audit rigoureux de plusieurs types d'entreprises sous-tend le travail d'autres normalisateurs tels que BARB, JICWEBS et TAG. Notre logo représente la qualité et la confiance dans les médias, permettant à notre industrie de 22 milliards GBP de négocier en toute confiance. ABC a été la première Joint Industry Currency (devise conjointe de l'industrie, JIC) à être créée au Royaume-Uni. Les JIC sont la propriété et sont développés par le secteur, annonceurs, agences et propriétaires de médias, afin de fournir des données, des normes et/ou des services transparents et impartiaux pour chaque média. JICWEBS supervise le développement indépendant de bonnes pratiques et de normes en matière de commerce publicitaire numérique dans le but d'accroître la transparence et la confiance dans la manière dont la publicité numérique est achetée et vendue.

