Le Québec annonce l'attribution de plus d'un million de dollars pour le renforcement de ses liens avec les communautés francophones et acadiennes du Canada





QUÉBEC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement est fier d'annoncer une aide financière de 1 268 800 $ à des organismes du Québec et des communautés francophones et acadiennes du Canada, pour réaliser au-delà d'une centaine de partenariats liés à la promotion et à l'avancement de la francophonie canadienne.

Les sommes allouées proviennent du Programme d'appui à la francophonie canadienne, administré par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, qui soutient la concrétisation de projets porteurs tout en respectant les orientations et les priorités définies par la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne.

Les partenariats financés contribueront à la vitalité et à la pérennité de la francophonie au Canada. Ainsi, le gouvernement du Québec appuiera la mobilité étudiante, facilitera le partage d'expertise en matière de recherche et d'économie sociale, présentera des oeuvres théâtrales et cinématographiques ainsi que des spectacles d'humour et de chansons dans les communautés francophones en plus d'encourager diverses initiatives de maillage entre les Québécois et les francophones et francophiles ailleurs au Canada.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir concrètement des projets qui visent l'établissement de liens avec les communautés francophones et acadiennes du Canada. Nous croyons à l'importance d'assurer un leadership mobilisateur en matière de francophonie, et notre Programme d'appui à la francophonie canadienne nous permet, cette année, de financer plus d'une centaine de partenariats partout au pays. Cette contribution témoigne de l'engagement de notre gouvernement envers la langue française et la culture francophone. J'aurai le plaisir, au cours de la prochaine année, d'aller à la rencontre de groupes et d'associations afin d'échanger sur leurs besoins et leurs attentes à l'égard du gouvernement du Québec. Ces discussions nourriront la préparation du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, qui aura lieu en juin 2020, à Québec, ainsi que les travaux de renouvellement de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes

et de la Francophonie canadienne

Le programme de soutien financier en matière de francophonie canadienne

Axé sur la concertation et les échanges, le programme soutient la création de partenariats et la mise sur pied de réseaux entre les francophones du Québec et des autres provinces et des territoires au Canada. Il vise les domaines prioritaires de collaboration que sont la culture et les communications, l'éducation, le développement économique, la santé, la petite enfance, la jeunesse, l'immigration, la justice, le développement durable et les technologies de l'information.

Le Programme d'appui à la francophonie canadienne permet :

de renforcer les liens entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes du Canada ;

; de soutenir en premier lieu des projets porteurs et structurants qui donneront aux communautés francophones des moyens tangibles et durables de consolider le statut du français au Canada ;

; d'encourager une action concertée entre Québécois et francophones de l'extérieur du Québec, en vue d'accentuer la promotion et l'affirmation du fait français;

d'accroître la visibilité et le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays.

Le prochain appel de projets sera lancé au début de l'année 2020.

Pour en savoir plus sur les actions du Québec en francophonie canadienne :

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/index.asp

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 10:00 et diffusé par :