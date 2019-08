Kavalan remporte un prix « Gold Outstanding » et quatre prix « Gold » alors que l'IWSC resserre ses critères





TAIPEI, Taïwan, 8 août 2019 /CNW/ - Kavalan a remporté les grands honneurs dans le cadre de l'International Wine and Spirit Competition (IWSC) [concours international de vins et de spiritueux] alors que ce dernier est de plus en plus exigeant, en effet, les critères permettant de se voir décerner des prix « Gold Outstanding » et « Gold » ont été légèrement resserrés.

Kavalan a également reçu deux prix « Platinum » et dix prix « Gold » dans le cadre de l'International Review of Spirits (IRS) [revue internationale des spiritueux] organisé par le Tastings - Beverage Testing Institute des États-Unis.

La gloire de l'Ex-Bourbon

Le Kavalan Solist* Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky a reçu un prix « Gold Outstanding » de l'IWSC et un prix « Platinum » de l'IRS grâce à un score de 97 points.

Lorsqu'ils ont décrit au nez l'Ex-Bourbon, les juges de l'IRS ont relevé des arômes « de gelato à la banane et à la pistache, de gâteau quatre-quarts et de beurre de miel fumé » et ont décrit la bouche de l'Ex-Bourbon comme étant marquée par des saveurs « de pêche blanche, de thé rose, de safran et de crème de noix de coco ». Les juges ont donc conclu qu'il s'agit « d'un whisky puissant et très nuancé qui s'avère être un plaisir à découvrir ».

Prix de l'IWSC

En plus de remettre un prix « Gold Outstanding » à l'Ex-Bourbon, les juges de l'IWSC ont décerné quatre prix « Gold » (score de 95 à 100 points) aux whiskys suivants :

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Prix « Platinum » et « Gold » de l'IRS

En plus du Solist Ex-Bourbon, le Solist Vinho Barrique a également obtenu un prix « Platinum » remis par l'IRS grâce à un score de 96 points.

Les juges ont décrit ses arômes comme évoquant « l'ananas rôti, le caramel, la pacane pralinée, la poire pochée au vin et la boule de lait malté enrobé de chocolat ». Par ailleurs, les juges ont décrit un goût rappelant « l'arachide confite, la gousse de vanille, la mangue séchée et la datte cuite ».

Dix autres prix « Gold » de l'IRS ont été décernés aux produits suivants : Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor, et Kavalan Podium.

Citations de Kavalan

M. YT Lee, chef de la direction, a déclaré que les amateurs de whisky bénéficieraient de ces normes plus strictes adoptées par l'IWSC.

« Ces prix plus difficiles à obtenir aideront les consommateurs à distinguer les meilleurs whiskys et ils nous pousseront à faire mieux », a déclaré M. Lee.

Le maître distillateur Ian Chang a affirmé que les différentes expressions des whiskys de Kavalan tiraient profit de l'environnement naturel de Yilan, à Taïwan.

« Il semble que les meilleurs fûts du monde et notre climat subtropical unique nous permettent de produire des whiskys qui valent leur pesant d'or », a déclaré M. Chang.

*Veuillez noter que la série primée « Solist » de Kavalan est vendue sous le nom de série « Cask Strength » seulement sur le marché américain, pour des raisons de marque de commerce.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan dans le comté de Yilan est pionnière dans l'art du whisky « single malt » à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans un environnement extrêmement chaud et humide, tire aussi parti des vents frais de la mer et des montagnes de même que de l'eau de source de la montagne Snow Mountain. Ces éléments s'allient pour créer l'onctuosité caractéristique des produits Kavalan. La distillerie doit son nom à l'ancienne appellation du comté de Yilan et s'appuie sur environ 40 années de production de boissons sous la direction de sa société mère, King Car Group. Offerts dans plus de 70 pays, nos produits ont remporté plus de 350 distinctions d'or ou plus prestigieuses lors des concours les plus chaudement disputés de l'industrie. Visitez le site www.kavalanwhisky.com

