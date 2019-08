Rosemont-La Petite-Patrie - Rue Masson : un coeur de village art déco, à l'ombre des palmiers!





MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Les résidants de Rosemont-La Petite-Patrie pourront sous peu se balancer et se détendre sur une place publique réinventée sur la rue Masson, en face de l'église Saint-Esprit-de-Rosemont. Situés entre la 5e et la 6e Avenue, les nouveaux aménagements proposent un environnement unique, tout en fraîcheur et haut en couleur!

« Nous avons pris soin de revisiter les composantes d'aménagement temporaires installées l'an dernier, et ce, à la lumière de l'expérience vécue par les usagers et les suggestions que nous ont transmises nos partenaires, soit la Société de développement commercial de la Promenade Masson et la Paroisse Saint-Esprit-de-Rosemont, explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. Davantage d'espaces confortables et ombragés, de la fraîcheur et de la verdure, des aménagements ouverts et fluides, voilà ce que nous sommes fiers de proposer cette année aux résidants du quartier. »

À caractère évolutif, le projet est réalisé en continuité du projet les Quais Masson, lequel a été amorcé en 2018 dans le cadre du Programme de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal. Les travaux débuteront au cours des prochains jours et se termineront à la mi-août. Les installations seront retirées à la fin du mois d'octobre pour la période hivernale et réinstallées au printemps 2020.

Composantes d'aménagement

Respectant les normes d'accessibilité universelle, l'aménagement présente huit zones différentes comptabilisant quelque 80 places assises. Les pièces de mobilier mises à la disposition des usagers de l'artère commerciales sont : deux tables hautes, quatre bancs linéaires avec gravures poétiques, deux balancelles, trois tables à pique-nique, onze chaises Adirondack, trois tables et dix-sept chaises bistro. Proposé dans les tons de corail, jaune et vert, le mobilier coloré offrira un joli coup d'oeil aux passants tout en les invitant à profiter d'un petit moment de détente. Au total, 78,5 m2 d'espaces verdis apporteront fraîcheur et ombrage grâce à la présence de 15 palmiers et de nombreux bacs de plantation de fleurs et de végétaux.

Ambiance art déco

Situés dans un secteur patrimonial, les nouveaux aménagements de style art déco sont inspirés des composantes architecturales de l'église Saint-Esprit-de-Rosemont, notamment ses formes et ses ornements. La plume d'oiseau, que l'on retrouve dans l'envolée de colibris peinte au sol, et la feuille de palmier, qui a stimulé l'idée de parasol végétal, rappellent subtilement le motif en éventail présent sur sa façade. La symétrie et la géométrie, visibles dans le motif composant les traverses piétonnes, et la palette de couleurs pastel, reprise dans le marquage et le mobilier, caractérisent bien ce courant artistique.

Programme de rues piétonnes et partagées

Encore cette année, les aménagements viennent bonifier et sécuriser l'expérience piétonne tout en contribuant à réduire la vitesse automobile, deux éléments mis en lumière lors de la consultation publique réalisée en 2017 par la Société de développement commerciale de la Promenade Masson. Les Quais Masson s'inscrivent dans le Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal.

Partenaires de réalisation

Concept d'aménagement : Collectif Escargo

Réalisation des aménagements : EN TEMPS ET LIEU

Marquage au sol : Indik

Verdissement : Au fil des saisons, paysagiste

