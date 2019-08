Bimbo Canada remporte le Grand Prix canadien des produits nouveaux pour les craquelins cuits au four avec chia et lin Sanissimo





TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - Bimbo Canada a le plaisir d'annoncer qu'elle a remporté un prix décerné par le Conseil canadien du commerce de détail lors de la 26e édition du Grand Prix canadien des produits nouveaux. Le jury, composé d'employés du secteur de l'industrie de l'épicerie et des produits de consommation emballés ainsi que de journalistes et de diététistes, a tranché : les craquelins cuits au four avec chia et lin Sanissimo sont la meilleure nouvelle collation salée au Canada.

« Notre objectif quotidien est de fabriquer des produits uniques de grande qualité qui offrent aux Canadiens des choix sensés de collations saines, délicieuses et simples qui ne font aucun compromis sur le goût, explique Heather Crees, vice-présidente du marketing de Bimbo Canada. Compte tenu du nombre élevé de produits mis en marché chaque année, nous sommes honorés d'être récompensés pour nos craquelins cuits au four avec chia et lin Sanissimo simplement cuits, simplement sains et simplement délicieux. »

Les produits Sanissimo sont créés à partir d'ingrédients nutritifs. Les Canadiens peuvent donc les savourer en toute confiance. Les craquelins Sanissimo avec chia et lin sont préparés selon une recette simple avec une pincée de sel et ne contiennent ni sucres ajoutés, ni colorants ou arômes artificiels, ni gluten ou OGM.

Le Grand Prix canadien des produits nouveaux, qui en est maintenant à sa 26e édition, a pour objectif de souligner l'innovation et la créativité dans l'industrie alimentaire.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada, membre de Grupo Bimbo depuis mai 2014, est un chef de file de la fabrication et de la distribution de pains emballés et de produits de boulangerie frais, offrant des marques comme Dempster's®, Villaggio®, POMMD, Bon MatinMD, Ben's®, McGavins®, VachonMD, Stonemill®, Sanissimo et Takis. OEuvrant depuis plus de 100 ans, la société exploite 18 boulangeries et emploie environ 4 500 collaborateurs au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le https://www.bimbocanada.com/fr.

SOURCE Bimbo Canada

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 09:19 et diffusé par :