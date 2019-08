Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec soutient le Rodéo Mont-Sainte-Anne





QUÉBEC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Rodéo Mont-Sainte-Anne, qui se déroule jusqu'au 11 août.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 41 000 $ pour soutenir cet événement.

Le Rodéo Mont-Sainte-Anne est un rassemblement festif qui réunit les passionnés de rodéo de partout au Québec, et même au-delà de ses frontières. Son nouvel emplacement, situé tout près de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, a permis une revitalisation du secteur, en plus d'encourager le développement local.

Pour la réalisation de l'événement, le ministère du Tourisme accorde une somme de 26 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie quant à lui un montant de 15 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir la 3e édition du Rodéo Mont-Sainte-Anne, qui promet de faire vivre aux spectateurs une expérience inoubliable. Les amateurs de rodéo et de culture country pourront ainsi profiter de plusieurs activités au coeur de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette initiative festive et sportive contribue à diversifier l'offre touristique québécoise, en plus de générer des retombées économiques substantielles pour la région et pour le Québec. J'invite d'ailleurs les amateurs de sensations fortes à prolonger leur séjour dans la Capitale-Nationale afin de découvrir les nombreux attraits touristiques qui font son charme légendaire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette aide financière démontre toute l'importance que nous accordons au développement régional. Des événements rassembleurs et en plein essor, comme le Rodéo Mont-Saint-Anne, participent à la vitalité de la Côte-de-Beaupré et ont des effets bénéfiques sur l'ensemble de la région. Venez en grand nombre assister aux différentes épreuves qui seront présentées au cours des prochains jours. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cet événement est un incontournable pour la région de la Côte-de-Beaupré et présente une foule d'activités, de spectacles et de compétitions. Cette année, il se tient au coeur de Sainte-Anne-de-Beaupré, un site touristique et commercial névralgique pour notre région. Le Rodéo Mont-Sainte-Anne permet de réunir les passionnés du domaine, la famille et les amis. Je suis fière d'être associée à un événement qui permet de faire briller ma circonscription partout au Québec! J'invite les gens à venir au rodéo et à prolonger leur séjour en visitant la Côte-de-Beaupré! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

