ALDO et Boutique Spring élimineront complètement les sacs de magasinage à usage unique, évitant ainsi la distribution de 10 millions de sacs chaque année





Cette initiative du Groupe ALDO encourage les clients à opter pour une boîte de chaussures de conception écologique, ce qui aura pour effet de préserver approximativement 11?000 arbres annuellement.

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe ALDO, entreprise québécoise commercialisant des chaussures et des accessoires mode, annonce aujourd'hui qu'il éliminera progressivement les sacs de magasinage à usage unique de ses magasins ALDO et Boutique Spring corporatifs partout dans le monde dans le cadre des efforts continus de l'entreprise à contribuer à un avenir meilleur. Cette nouvelle initiative encourage les clients à opter pour une boîte de chaussures fabriquée à partir de matières recyclées et dotée d'un cordon, rendant ainsi les sacs obsolètes.

«?Il y a maintenant plus d'une décennie, nous avons introduit notre boîte avec cordon. C'était la première étape pour rendre nos emballages plus durables et pour aider nos clients à adopter de meilleures habitudes de magasinage. Nous croyons maintenant que nos clients sont prêts à accepter que nos boîtes proposent LA solution idéale pour apporter leurs chaussures à la maison?», dit David Bensadoun, PDG du Groupe ALDO. «?L'élimination de 10 millions de sacs à usage unique est un grand pas en avant par rapport à notre engagement à long terme envers le développement durable. Il s'agit d'une autre pièce du casse-tête sur lequel nous travaillons.?»

En août, afin de célébrer la fin de sa relation avec les sacs à usage unique, la marque ALDO mettra de l'avant des événements uniques à New York et à Londres. Le 9 août, en partenariat avec Plant the Future, et s'inspirant de Central Park qui est tout près, ALDO transformera son magasin de Broadway pour démontrer l'impact qu'aura la marque en éliminant les sacs à usage unique : la sauvegarde de 8500 arbres par année, ce qui équivaut à environ 1/3 des 26?000 arbres actuellement dans Central Park. Durant l'événement, le magasin deviendra aussi un environnement sans papier, et ce, des factures jusqu'à l'affichage marketing. Cet événement sera ensuite reproduit à Londres le 29 août avec Hyde Park en tant qu'inspiration.

En 2018, le Groupe ALDO est devenu la première entreprise de l'industrie de la chaussure et des accessoires mode au monde à être certifiée carboneutre. L'élimination de sacs à usage unique était le pas suivant pour l'organisation dans sa quête pour réduire son empreinte écologique. De plus, la marque Boutique Spring a récemment annoncé qu'elle a fait un virage 100 % végétalien en retirant les dérivés d'animaux de tous ses produits. Conformément à son engagement de créer de meilleurs lendemains, Boutique Spring travaille également à inclure plus de matériaux responsables à ses produits : des collections responsables et d'autres avancées seront annoncées plus tard cette année.

«?La raison d'être de notre entreprise est un parcours pour créer un monde où règnent l'amour, la confiance et l'inclusion. Celle-ci nous pousse à créer un avenir meilleur par l'entremise de nos activités commerciales?» poursuit Bensadoun. «?Nous continuons de nous mettre au défi afin de trouver encore plus de façons de promouvoir le développement durable et nous voulons mettre toute l'industrie au défi de faire la même chose. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de partager d'autres initiatives importantes avec vous dans un avenir rapproché.?»

Les clients d'ALDO et de Boutique Spring qui désirent quand même repartir d'un magasin avec un sac auront l'option d'acheter un éco-sac réutilisable. Ceux-ci seront offerts en quatre formats (P, M, G et TG) et fabriqués à partir de plastique recyclé, contribuant ainsi à enlever en moyenne 5 bouteilles d'eau de nos écosystèmes par sac. 100 % du produit net de la vente des éco-sacs ALDO sera versé à des causes vouées à la protection des océans (The Ocean Legacy Foundation et Ocean Conservancy), tandis que tout l'argent amassé grâce à la vente des éco-sacs Boutique Spring ira à des projets d'accès à de l'eau potable au Kenya via un partenariat avec ME to WE.

Pour plus de renseignements sur les initiatives en développement durable d'ALDO et de Boutique Spring, veuillez visiter le responsibility.aldogroup.com .

À propos du Groupe ALDO

Le Groupe ALDO est une entreprise d'envergure internationale qui crée et commercialise des marques de chaussures et d'accessoires mode. Comptant plus de 3000 points de vente dans plus de 100 pays, l'organisation s'impose avec deux marques signatures, Aldo et Boutique Spring, ainsi qu'un concept multimarque, GLOBO. Le Groupe ALDO est également un grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d'accessoires reconnu dans l'industrie. En plus de son siège social de Montréal, le Groupe ALDO possède des bureaux internationaux en Europe et en Asie. Guidé tous les jours par sa raison d'être : Un parcours pour créer un monde où règne l'amour, la confiance et l'inclusion, le Groupe ALDO est simplement unique. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldogroup.com.

À propos d'ALDO

Fondée en 1972, ALDO, la marque phare du groupe, offre des produits mode à une clientèle diversifiée, et ce, à des prix qui rendent le luxe et les grandes tendances de la saison accessibles. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldoshoes.com. Vous pouvez également suivre @aldo_shoes et #AldoCrew sur les réseaux sociaux.

À propos de Boutique Spring

Boutique Spring, une marque du Groupe ALDO, est la destination mode par excellence. Toujours à l'affût des dernières tendances, la marque offre les chaussures et accessoires 100 % végétaliens idéaux pour compléter n'importe quel look. Boutique Spring possède plus de 500 points de vente au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pour plus de renseignements, visitez le www.callitspring.com.

SOURCE Groupe ALDO

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 09:00 et diffusé par :