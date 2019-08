Avis aux médias : Le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada de juillet 2019 sera publié le jeudi 15 août 2019





TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ -

QUOI : L'Institut de recherche ADP® publiera le Rapport national sur l'emploi d'ADP® Canada de juillet 2019 le jeudi 15 août 2019 .

Diffusé à grande échelle gratuitement au grand public chaque mois, le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada est produit par l'Institut de recherche ADP. Le rapport, élaboré à partir des données de paie réelles d'ADP, mesure chaque mois, sur une base désaisonnalisée, la variation totale du taux d'emploi salarié non agricole.

QUAND : Le jeudi 15 août 2019, à 8 h 30, HE

Ahu Yildirmaz, vice-présidente et codirectrice de l'Institut de recherche d'ADP, sera disponible pour des entrevues immédiatement après la publication du rapport.

À propos du Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada

Le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada est une mesure mensuelle de la variation totale du taux d'emploi salarié non agricole au Canada, calculée à partir des données de paie réelles et anonymes des entreprises clientes servies par ADP Canada. Le rapport, qui mesure plus de deux millions de travailleurs au Canada, est produit par l'Institut de recherche d'ADP, un groupe spécialisé au sein de l'entreprise qui fournit de l'information sur les tendances en matière d'emploi et la stratégie en matière de main-d'oeuvre.

L'Institut de recherche d'ADP publie chaque mois le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada dans le cadre de l'engagement de la société à gagner une connaissance plus approfondie du marché du travail au Canada et à fournir aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres une nouvelle source d'information crédible et utile. Le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada est diffusé à grande échelle gratuitement au grand public chaque mois.

Pour une description des données sous-jacentes et du modèle statistique utilisé pour créer ce rapport, veuillez consulter le « Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada : Méthodologie d'élaboration ».

