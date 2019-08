Montrez-leur l'argent : 33 % des travailleurs au Canada envisagent de chercher un nouvel emploi dans les 12 prochains mois





Un sondage révèle que les employés demeureront dans leur emploi s'ils obtiennent une rémunération plus élevée et des possibilités d'avancement

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - Selon une nouvelle étude réalisée par le cabinet mondial de dotation en personnel Robert Half, 80 % des employeurs canadiens sont préoccupés par la fidélisation des meilleurs talents, plus d'un quart se disant très préoccupés, et ce, à juste titre. Une étude distincte a révélé que 33 % des professionnels envisagent de chercher un nouveau poste dans les 12 prochains mois.

Les tactiques de fidélisation les plus souvent mentionnées par les employeurs sont l'augmentation de la communication avec le personnel (42 %), l'amélioration des programmes de reconnaissance des employés et les occasions de perfectionnement professionnel (à égalité à 40 %). Cependant, lorsqu'on a demandé aux travailleurs ayant mentionné leur intention de quitter leurs emplois ce qui les inciterait à demeurer en poste, la réponse « plus d'argent » est arrivée en tête de liste (51 %), suivie par « une promotion » (18 %).

On a demandé aux gestionnaires principaux : « Quel est votre degré de préoccupation quant à la capacité de votre entreprise à retenir les employés de grande valeur? » Voici leurs réponses :

Très préoccupé 28 % Relativement préoccupé 52 % Pas du tout préoccupé 20 %

100 %

On a posé la question suivante aux travailleurs : « Planifiez-vous chercher un nouvel emploi dans les 12 prochains mois? » Voici leurs réponses :

Oui 33 % Non 67 %

100 %

On a également posé cette question aux gestionnaires principaux : « Quelles stratégies de fidélisation ci-dessous, le cas échéant, votre entreprise adopte-t-elle? » Voici leurs réponses* :

Augmenter la communication avec les employés (p. ex., séances de discussion

ouverte et sondages sur l'engagement des employés) 42 % Améliorer les programmes de reconnaissance des employés 40 % Offrir des occasions de perfectionnement professionnel 40 % Améliorer la rémunération et les avantages sociaux 36 % Offrir le remboursement des frais liés à la formation continue 29 % Travailler avec du personnel intérimaire pour prévenir le surmenage 25 % Mettre en place des programmes de mentorat 24 % Aucune 8 % Autre 1 %

* Les réponses multiples étaient permises.

On a demandé aux travailleurs planifiant chercher un nouvel emploi : « Qu'est-ce qui vous convaincrait de conserver votre emploi? » Voici leurs réponses :

Plus d'argent 51 % Une promotion 18 % Plus de congés/d'avantages sociaux 16 % Un nouveau patron 7 % Rien ne me convaincrait de rester 8 %

100 %

« Le taux de roulement peut s'avérer incroyablement coûteux pour les entreprises, non seulement au niveau de la perte de temps ou d'argent, mais aussi en raison de son incidence sur le moral des employés, et c'est pour cette raison que les gestionnaires doivent accorder une priorité constante à la fidélisation, a déclaré David King, président de district principal pour Robert Half. Plutôt que de réagir à la dernière minute pour empêcher les travailleurs de grande valeur de quitter l'entreprise, il faut avoir une stratégie de rétention proactive qui permettra de maintenir un taux élevé de mobilisation et de satisfaction des employés, et de garder les priorités de l'entreprise sur la bonne voie. »

« Alors qu'une rémunération concurrentielle demeure essentielle, il existe une variété d'offres que les entreprises peuvent proposer pour garder les employés heureux, comme des occasions de perfectionnement professionnel et des jours de vacances supplémentaires, a ajouté M. King. Au bout du compte, les professionnels ne s'éloigneront pas des entreprises qui déploieront des efforts pour encourager leur croissance professionnelle, souligner leurs contributions et soutenir activement leur bien-être. »

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Les résultats sont fondés sur des entrevues menées auprès de plus de 600 gestionnaires principaux de sociétés canadiennes responsables de 20 employés ou plus et auprès de plus de 400 employés de bureau au Canada. Les sondages ont été effectués en avril 2019.

