Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Trenton





TRENTON, NS, le 8 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence de Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, de l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, au nom de Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement et de Shannon MacInnis, maire de Trenton.

Date : Le vendredi 9 août 2019



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : 119 Park Road

Trenton Park (l'entrée du parc)

Trenton (Nouvelle-Écosse)

