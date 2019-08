Postes vacants au 2e trimestre de 2019 : niveau record au Canada pour le 4e trimestre consécutif avec 429?000 emplois à pourvoir; au Québec, le marché du travail ne dérougit pas





MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW/ - Selon le dernier rapport Postes à pourvoir de la FCEI, au 2e trimestre de 2019, le taux de postes vacants dans le secteur privé au Canada s'est maintenu à son niveau record pour le 4e trimestre de suite. À 3,2 %, il représente au total 429?000 postes restés vacants pendant au moins 4 mois, soit 23?000 de plus qu'au 2e trimestre de 2018. Le Québec demeure l'un des endroits au pays où le marché du travail est le plus en ébullition, avec un taux de 3,9 % et 116?000 postes vacants.

«?Au dernier trimestre, le taux de postes vacants a augmenté dans 5 provinces et il est resté stable ou a légèrement baissé dans les 5 autres. Le Québec, la Colombie-Britannique et l'Ontario continuent à être les principaux acteurs de cette tendance, fait remarquer Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI. On constate également une forte pression sur les entreprises qui ont des postes vacants pour qu'elles augmentent les salaires.?Même si ce taux de postes vacants peut être le signe d'une économie en croissance, nous ne voulons pas que la pénurie de main-d'oeuvre devienne un obstacle à la réussite des entreprises. La FCEI demande à tous les partis de s'engager à prendre des mesures pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre lors des prochaines élections fédérales. »

Les entreprises ayant au moins un poste vacant prévoient une hausse globale moyenne des salaires de 2,3 %, contre 1,5 % pour celles qui n'en ont aucun. Les entreprises de moins de 5 employés sont les plus durement touchées par les pénuries de main-d'oeuvre, comme en témoigne leur taux de postes vacants de 5,4 %.

Résultats par province

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux provinces où le marché du travail est le plus exigeant pour les recruteurs (3,9 % de postes vacants). Le taux a baissé en Ontario (3,2 %), tout en restant au-dessus de la moyenne nationale. Il a augmenté au Nouveau-Brunswick (3,1 %), au Manitoba (2,6 %), à l'Île-du-Prince-Édouard (2,2 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (2,0 %), mais demeure inférieur à la moyenne nationale. Il est resté inchangé en Nouvelle-Écosse (2,3 %) et a baissé en Saskatchewan (2,1 %) et en Alberta (1,9 %).

Province Taux de postes vacants Évolution Nombre de postes vacants Québec 3,9 %

116?000 Colombie-Britannique 3,9 % +0,1 % 74?700 Ontario 3,2 % -0,1 % 169?900 Nouveau-Brunswick 3,1 % +0,1 % 7?400 Manitoba 2,6 % +0,1 % 11?500 Nouvelle-Écosse 2,3 %

7?100 Île-du-Prince-Édouard 2,2 % +0,2 % 1?000 Saskatchewan 2,1 % -0,1 % 7?400 Terre-Neuve-et-Labrador 2,0 % +0,1 % 3?000 Alberta 1,9 % -0,1 % 31?300

Postes vacants par industrie

C'est dans le secteur des services personnels que le taux de postes vacants est resté le plus élevé (4,9 %). Le secteur de la construction suit de près (4,8 %). Les secteurs de la restauration/hébergement (3,7 %), de l'agriculture (3,4 %), des transports (3,4 %), de la gestion des entreprises (3,4 %), des services professionnels (3,4 %) et des services de santé (3,4 %) dépassent également la moyenne nationale. Le secteur de l'information affiche le taux le plus bas : 2,1 %.

Consultez le rapport Postes à pourvoir du 2e trimestre de 2019 pour connaître les résultats par province et par industrie.

