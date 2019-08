/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant Place aux jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean/





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette et Mme Josée Bouchard, directrice générale de Portes ouvertes sur le Lac, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce concernant Place aux jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Date : Jeudi 8 août 2019



Lieu : Complexe culturel Saint-Michel

105, avenue de l'Église

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4Z7



Heure : 10 h

