Air Canada annonce les établissements en lice pour le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019





Les 10 finalistes seront dévoilés dans le numéro de novembre du magazine Air Canada enRoute

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada est fière de présenter les 35 établissements en lice pour le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens, présenté par American Express. La très attendue longue liste, issue d'une exploration culinaire d'un océan à l'autre du pays, est disponible aujourd'hui au LesMeilleursNouveauxRestosCanadiens.com.

D'un menu dégustation nippo-scandinave dans un centre commercial linéaire de Thornhill, en Ontario, à un bar à huître haut de gamme à Whitehorse, en passant par un resto à tendance végé nommé « Nowhere *A Restaurant » à Victoria, la liste élargie de cette année célèbre le meilleur de la scène culinaire créative et ingénieuse du Canada. En se basant sur les recommandations d'un nouveau panel diversifié de spécialistes de l'industrie d'un océan à l'autre, Air Canada a dépêché une reporter dans un marathon anonyme d'un mois à travers le pays pour déterminer quelles nouvelles adresses figureront sur le très convoité palmarès annuel des 10 Meilleurs nouveaux restos canadiens.

« Depuis plus de 15 ans, Air Canada explore le pays à la recherche des meilleures histoires à propos des innovateurs culinaires et des destinations gastronomiques, tout en célébrant le rôle central qu'ils jouent dans l'expérience de voyage de nos clients », affirme Andy Shibata, directeur général de la marque Air Canada. « Reflétant le haut calibre des établissements ouverts cette année au Canada, notre longue liste 2019 comprend 35 nommés au lieu de 30. Nous tenons à célébrer le talent distinctif à la base de la culture culinaire canadienne, et à présenter les chefs et restaurateurs qui procurent aux Canadiens des saveurs internationales. Leur réussite sera présentée et célébrée en ligne et à bord dans notre magazine Air Canada enRoute. »

« Notre partenariat avec Air Canada et le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens en est à sa cinquième année et représente un parfait accord pour nous », explique David Barnes, VP de la publicité et des communications pour American Express Canada. « Nos membres ont très hâte de connaître et de goûter les nouveautés du monde de la restauration canadienne. »

Les restaurants en lice pour le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019 sont :

Alma, Montréal; Alobar Yorkville, Toronto; ARVI, Québec; Beach Hill Smokehouse, Toronto; Beau Mont, Montréal; Black Rabbit, Moncton; Como Taperia, Vancouver; Dispatch, St. Catharines; Donna's, Toronto; Dreyfus, Toronto; Flame + Smith, Bloomfield; Frilu, Thornhill; Grand Cru Deli, Toronto; Hearth, Saskatoon; Home Block at CedarCreek Estate Winery, Kelowna; House of Boateng, Victoria; Le Petit Boeuf, Calgary; Le Petit Mousso, Montréal; Le Swan, Toronto; Lulu Bar, Calgary; McKiernan Luncheonette, Montréal; Moccione, Montréal; Monarque, Montréal; Nowhere *A Restaurant, Victoria; Origines, Caraquet; Partake, Edmonton; Pastel, Montréal; Pluvio, Ucluelet; Sakai Bar, Toronto; The Sensory, Canmore; Seoul Shakers, Toronto; Ten, Toronto; Ugly Dumpling, Vancouver; Wayfarer Oyster House, Whitehorse; Zuì Là, Markham

Le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019 récompense les meilleurs restaurants ayant ouvert leurs portes à travers le pays dans les 12 derniers mois et offrant une expérience culinaire exceptionnelle grâce à la qualité de la nourriture, à un service hors pair et à une grande créativité culinaire.

Le palmarès final des 10 Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019 sera dévoilé lors d'une cérémonie à Toronto le 24 octobre 2019. Les gagnants seront également présentés sur LesMeilleursNouveauxRestosCanadiens.com et dans le numéro de novembre du magazine Air Canada enRoute.

Nous remercions tout particulièrement American Express Canada et Mark Anthony Wine & Spirits, commanditaires du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens.

