Kavalan remporte la récompense « Gold Outstanding » et 4 récompenses « Golds » lors de l'IWSC qui a renforcé ses critères





TAIPEI, Taiwan, 8 août 2019 /PRNewswire/ -- Cette année, Kavalan a obtenu les meilleurs scores lors du concours International Wine and Spirit Competition (IWSC) devenu plus exigeant, avec les récompenses « Gold Outstanding » et « Gold », qui sont plus difficiles à obtenir.

Kavalan a obtenu deux récompenses Platinum et 10 récompenses Golds de l'International Review of Spirits (IRS) organisé par le Tastings-Beverage Testing Institute aux États-Unis.

Ex-Bourbon Glory

Le whisky single malt Kavalan Solist* ex-Bourbon Single Cask Strength a obtenu une récompense Gold Outstanding de l'IWSC et une récompense Platinum de l'IRS avec 97 points.

Les juges de l'IRS ont décrit le nez d'Ex-Bourbon comme « du gelato banane-pistache, du quatre quarts, du beurre de miel fumé » et sa bouche comme « de la pêche blanche, du thé à la rose, du safran et de la crème de coco ». Ils ont conclu qu'il s'agissait d'un « whisky puissant et fortement nuancé qui est un plaisir à découvrir ».

Récompenses décernées par l'IWSC

Outre la récompense Gold Outstanding pour Ex-Bourbon, l'IWSC a décerné quatre récompenses Golds (95-100) pour les produits suivants :

Kavalan ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Récompenses Platinums et Golds décernées par l'IRS

Outre le Solist Ex-Bourbon, l'autre lauréat du Platinum Award de l'IRS est le Solist Vinho Barrique avec 96 points.

Les juges ont décrit son arôme comme « de l'ananas rôti, du caramel, du praliné aux noix de pécan, de la poire pochée au vin, et une boule de lait malté enrobée de chocolat ». Ils ont décrit sa saveur comme « des cacahuètes confites, de la gousse de vanille, de la mangue séchée et des dates cuites au four. »

Dix autres récompenses Golds de l'IRS ont été décernées à Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor et Kavalan Podium.

Citations Kavalan

Pour le PDG, M. YT Lee, les normes plus strictes de l'IWSC signifient que ce sont les amateurs de whisky qui profiteront.

« Ces récompenses plus difficiles à obtenir aident les gens à reconnaître les meilleurs whiskies, et elles nous aident à aller de l'avant », explique M. Lee.

Pour le maître mélangeur Ian Chang, les expressions de Kavalan ont profité de l'environnement naturel de Yilan à Taiwan.

« Il semble que les meilleures barriques au monde et notre climat subtropical unique peuvent produire des whiskies qui valent leur pesant d'or », explique M. Chang.

*Veuillez noter que la série primée « Solist » de Kavalan est vendu sous le nom « Cask Strength » Series aux États-Unis pour des raisons de marque.

À propos de Kavalan Distillery

Kavalan Distillery, située dans le comté de Yilan à Taiwan, est pionnière dans l'art du whisky single malt depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, tire les eaux de fonte de la montagne enneigée et se trouve agrémenté par la brise fraîche de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui se conjuguent pour créer le goût crémeux signature de Kavalan. Prenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur environ 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons sous la maison mère, King Car Group. Nos produits, disponibles dans plus de 70 pays, nous ont valu un palmarès comptant plus de 350 médailles d'or ou récompenses encore plus prestigieuses décernées dans le cadre des concours les plus compétitifs de l'industrie. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com

Pour plus d'informations, contacter :

Kellie Du

+886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/957588/201908_IWSCIRS.jpg

