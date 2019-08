/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Oshawa/





OSHAWA, ON, le 7 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure. Mark Holland, député d'Ajax, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O'Connell, députée de Pickering-Uxbridge, l'honorable Rod Phillips, ministre des Finances de l'Ontario, John Henry, président de la région de Durham, et Shaun Collier, maire d'Ajax, seront présents à cette occasion.

Date : Jeudi 8 août 2019



Heure : 12 h (HAE)



Lieu : Grandview Children's Centre

600 Townline Road South

Oshawa (Ontario)

