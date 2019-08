/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario feront une annonce concernant le logement abordable dans le Oxford County/





WOODSTOCK, ON, le 7 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial, le 8 août 2019, concernant le logement abordable dans le nord-ouest de l'Ontario.

Les médias sont invités à se joindre Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et à l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario.

Date : 8 août 2019



Heure : 13h 30



Endroit : 786 Southwood Way

Woodstock (Ontario)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 06:00 et diffusé par :