Mach répond aux tactiques de défense abusives de Transat et à ses propos trompeurs

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW/ - Groupe Mach Acquisition Inc. (« Mach » ou l'« initiateur »), filiale en propriété exclusive de Groupe Mach Inc., a réagi aujourd'hui à l'adoption de tactiques de défense abusives et à la tenue de propos trompeurs par Transat A.T. Inc. (TSX : TRZ) (« Transat ») qui, dans un effort désespéré et impulsif, tente d'empêcher les actionnaires de Transat d'accepter l'offre complète et équitable de Mach du 2 août 2019 visant l'achat d'au moins 6 900 000 actions à droit de vote de catégorie B de Transat (les « actions »), soit environ 19,5 % des actions émises et en circulation, au prix de 14,00 $ par action (l'« offre »). Plutôt, Transat tente d'imposer à ses actionnaires un plan d'arrangement sous?évalué avec Air Canada dont le risque lié à la réglementation est élevé et aux termes duquel les porteurs d'actions à droit de vote ne recevront aucune contrepartie en espèces avant le début de 2020, voire possiblement pas avant la date de clôture hors du cadre du 27 juin 2020 (l'« arrangement proposé »). En revanche, l'offre représente une prime d'environ 21 % par rapport au cours de clôture de 11,55 $ des actions à la TSX le jeudi 1er août 2019, et une prime de 1,00 $ par action, soit 8 %, par rapport à la contrepartie de 13,00 $ par action à droit de vote offerte aux termes de l'arrangement proposé. L'offre prévoit également des liquidités à plus court terme que l'arrangement proposé puisque les actions seront prises en livraison et réglées dans le cadre de l'offre dans les trois jours ouvrables suivant le 23 août 2019 (si les conditions de l'offre sont remplies ou font l'objet d'une renonciation).

Mach observe ce qui suit :

« Il est malheureux de constater qu'aujourd'hui encore les administrateurs d'une société ouverte canadienne aient si peu d'égard envers leurs obligations fiduciaires qu'ils n'osent même pas présenter à leurs propres actionnaires une offre financièrement supérieure, et ce, non pas une, mais deux fois », a déclaré le chef de la direction de Mach, Vincent Chiara. « Les actionnaires de Transat méritent mieux. Ils ont le droit de pouvoir choisir s'ils déposent ou non leurs actions en réponse à une offre supérieure. »

Parallèlement à son offre, Mach a déposé une circulaire de sollicitation de procurations de dissidents afin de solliciter des procurations CONTRE l'arrangement proposé qui sera soumis au vote des actionnaires de Transat lors de l'assemblée extraordinaire le 23 août 2019.

Mach rappelle aux actionnaires de Transat que la date limite pour déposer leurs actions en réponse à l'offre est le 13 août 2019 à 17 h (heure de Montréal) (la « date limite pour le dépôt »), ou toute heure ou date antérieure ou ultérieure que pourra fixer l'initiateur conformément à l'offre.

La description de l'offre ci-incluse est présentée entièrement sous réserve de l'ensemble des modalités de l'offre et de la lettre d'envoi, qu'il est possible d'obtenir sous le profil SEDAR de Transat au www.sedar.com.

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires qui ont des questions ou qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'offre sont priés de communiquer avec la personne suivante :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro sans frais : 1 877 452-7184

Courriel : assistance@laurelhill.com

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS - retrait de la procuration de transat

Les porteurs d'actions à droit de vote (les « actionnaires ») peuvent retirer toute procuration qu'ils ont antérieurement remise en faveur de l'arrangement proposé en communiquant sans délai avec Laurel Hill Advisory Group.

VEUILLEZ REMPLIR ET DÉPOSER LA LETTRE D'ENVOI IMPRIMÉE SUR PAPIER BLEU EN RÉPONSE À L'OFFRE ET NON LA LETTRE D'ENVOI FOURNIE PAR TRANSAT AUX FINS DE L'ARRANGEMENT PROPOSÉ.

AVERTISSEMENT : Les actionnaires ne devraient pas déposer la lettre d'envoi fournie par Transat aux termes de l'arrangement proposé puisqu'un tel dépôt sera irrévocable. Les actionnaires auront suffisamment de temps après l'assemblée extraordinaire pour déposer la lettre d'envoi en question et recevoir le paiement du prix d'achat aux termes de l'arrangement proposé puisque la procédure de dépôt qui y est prévue n'exige le dépôt d'aucune lettre d'envoi ni d'aucun document connexe auprès du dépositaire avant le 23 août 2019 pour pouvoir recevoir le prix d'achat en question. LES ACTIONNAIRES RECEVRONT LE PRIX D'ACHAT UNIQUEMENT APRÈS LA CLÔTURE DE L'ARRANGEMENT PROPOSÉ, QUI, SELON TRANSAT, DEVRAIT AVOIR LIEU AU DÉBUT DE 2020.

INFORMATION PROSPECTIVE

À l'exception des déclarations concernant des faits historiques, l'information présentée dans le présent communiqué de presse constitue des énoncés prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de Mach. Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse comprennent, notamment, les énoncés portant sur : l'offre, dont le calendrier prévu, le déroulement, le financement, la réalisation, le règlement, les résultats et les effets de l'offre; la capacité de l'initiateur à réaliser les opérations visées par l'offre, et le moment attendu de la réalisation de l'arrangement proposé. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans les présentes soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction de Mach, rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ce qui est envisagé dans ces énoncés. Mach n'assume aucune obligation quant à la mise à jour des énoncés prospectifs si des circonstances, ou si des estimations ou des opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

