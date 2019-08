La Société Canadian Tire fait l'acquisition de la division canadienne de Party City.





Cette acquisition fait de la Société Canadian Tire la première destination au pays pour les articles de fête et de célébration.

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC, TSX : CTC.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente en vue d'acheter la division canadienne de Party City pour la somme de 174,4 millions de dollars (y compris environ 40 millions de dollars en stocks de marchandise). Party City est une destination de magasinage unique et chef de file pour les articles de fête, et une entreprise spécialisée en articles pour les célébrations saisonnières et microsaisonnières qui réunit 65 magasins de détail dans sept provinces du pays.

Raison stratégique de l'acquisition :

Renforce la position de la Société Canadian Tire sur le marché

La Société Canadian Tire deviendra immédiatement la première destination au pays pour les articles de fête, un magasin unique qui répondra à tous les besoins des consommateurs en matière d'articles de fête et de célébration, ce qui solidifiera le positionnement « Notre magasin pour s'amuser » de Canadian Tire.

Les assortiments d'articles exclusifs et uniques de Party City seront offerts à l'échelle nationale dans 500 magasins du Groupe détail Canadian Tire et en ligne sur le site canadiantire.ca.

Elle permet d'intégrer la première marque d'articles de fête à Récompenses Triangle, ce qui élargira et renforcera le programme.

La Société Canadian Tire élargira le réseau de magasins autonomes de Party City au Canada et inaugurera des espaces boutiques, des boutiques éphémères et des sections à l'échelle du Groupe détail Canadian Tire.

Crée une nouvelle plateforme de croissance

La Société Canadian Tire introduira la marque chef de file auprès d'une catégorie à marge élevée dont les besoins ne sont pas suffisamment comblés.

Spécialisée en célébrations saisonnières et microsaisonnières, Party City cadre bien avec les catégories actuelles de loisirs en famille de la Société Canadian Tire et son rôle qui consiste à préparer les Canadiens et Canadiennes pour les loisirs de la vie ici.

La Société Canadian Tire aura accès au vaste catalogue de Party City, qui comprend des articles exclusifs, de marque et sous licence, notamment auprès de Disney.

Grâce à ses capacités de vente au détail sans pareilles et à son vaste réseau de magasins, la Société Canadian Tire est bien positionnée pour doubler les ventes au détail de Party City au Canada et ainsi atteindre un volume de 280 millions de dollars d'ici 2021.

Renforce le lien avec les milléniaux et les familles canadiennes

Nous obtiendrons ainsi un puissant segment de clients composé de milléniaux et de familles canadiennes, ce qui rehaussera l'attrait du programme Récompenses Triangle.

Elle ajoute une catégorie génératrice de visites au magasin, le ménage moyen organisant quatre fêtes ou célébrations par an.

Il s'agit d'une occasion importante d'accroître la fidélisation et le nombre d'adhérents au programme Récompenses Triangle en misant sur l'attrait de Party City auprès des segments de clients de grande valeur à long terme.

Bases financières avantageuses

Cette acquisition aura un effet relutif immédiat sur le BAIIA, le RCI et le BPA dilué.

Cette combinaison accélérera la croissance de Party City et favorisera des synergies opérationnelles.

Selon la Société Canadian Tire, son BAIIA estimé attribuable à l'acquisition de la division canadienne de Party City devrait plus que doubler, engendrant un multiple du BAIIA implicite à un chiffre dans la partie basse à moyenne de la fourchette d'ici 2021.

« Le renforcement de notre position sur le marché est au coeur de notre stratégie de croissance et nous sommes heureux d'accueillir Party City au sein de la famille d'entreprises Canadian Tire. Nous sommes d'avis que le partenariat entre Party City et Canadian Tire engendrera un plus grand nombre de visites, améliorera nos offres durant les microsaisons, renforcera notre lien avec les familles canadiennes et accroîtra l'attrait du programme Récompenses Triangle, déclare Allan MacDonald, vice-président directeur, Activités de détail, Société Canadian Tire. Grâce au vaste réseau de magasins du Groupe détail Canadian Tire, à nos capacités de vente au détail sans pareilles et à l'assortiment unique de Party City, nous sommes bien positionnés pour plus que doubler le chiffre d'affaires de la division canadienne de Party City d'ici 2021. »

« Le Groupe détail Canadian Tire réunit un réseau de magasins, des capacités de vente au détail et une fidélité de clientèle imbattables. Ces atouts, jumelés à notre entente d'approvisionnement en gros, contribueront à favoriser la croissance de la marque Party City au Canada », explique Jim Harrison, chef de la direction, Party City Holdco Inc.

Détails de la transaction

La Société Canadian Tire a accepté d'acheter la marque Party City, ainsi que son réseau de magasins, ses effectifs, ses droits de tenure à bail et ses immobilisations corporelles au Canada pour la somme de 174,4 millions de dollars (y compris environ 40 millions de dollars en stocks de marchandise). L'acquisition devrait être conclue au troisième trimestre de 2019 et est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions habituelles de clôture. La Société Canadian Tire bénéficie d'une souplesse financière permettant de financer la transaction.

Détails sur la conférence téléphonique destinée aux investisseurs

La Société Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes le 8 août 2019 à 8 h (HE). Le numéro de téléphone à composer est le 416 340-2216 ou le 1 800 273-9672. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias à l'adresse https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx, et sera archivée sur le site pendant 12 mois. Pour de plus amples renseignements au sujet de la transaction, veuillez consulter le site https://corp.canadiantire.ca/French/investisseurs/evenements-et-presentations/Presentations/default.aspx.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des informations prospectives aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières qui sont fondées sur les attentes actuelles de la direction quant à l'acquisition proposée et aux événements futurs. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : les déclarations concernant les avantages attendus de l'acquisition proposée, y compris concernant l'incidence de l'acquisition des activités de Party City au Canada sur l'augmentation du BAIIA, du rendement du capital investi et du BPA dilué de la Société, sur les ventes au détail estimées par la Société pour les activités acquises, sur le BAIIA attribuable à l'acquisition proposée estimé par la Société, sur le multiple du BAIIA futur implicite de l'acquisition proposée, sur l'expansion de la marque Party City au Canada et sur la réalisation de synergies; le moment prévu de l'acquisition proposée, si elle est conclue; la souplesse financière de la Société lui permettant de financer la transaction; et les attentes de la direction quant aux résultats et aux perspectives futurs possibles ou hypothétiques, aux objectifs et priorités stratégiques de la Société, ainsi qu'aux perspectives économiques et commerciales de la Société. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses posées, des analyses ou des estimations faites et des avis et des opinions donnés par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception des tendances, de la situation actuelle et des faits futurs prévus ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. La Société a fourni ces déclarations prospectives afin de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'acquisition proposée, et les lecteurs doivent garder à l'esprit que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Par leur nature, les déclarations prospectives obligent la direction à poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses, les analyses, les estimations, les avis et les opinions de la Société soient incorrects et que les attentes et les plans de la Société ne se réalisent pas. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la direction et dont elle peut difficilement prédire les répercussions, comprennent : a) le risque que les activités canadiennes de Party City ne seront pas intégrées avec succès; b) la possibilité que les avantages et les synergies anticipés à la suite de l'acquisition proposée ne pourront être réalisés ou prendront plus de temps que prévu à être réalisés; c) la capacité de la Société et de Party City à maintenir des relations avec les clients, les fournisseurs et les autres partenaires d'affaires; d) les risques associés aux ententes d'approvisionnement; e) le risque que les approbations réglementaires requises pour l'acquisition proposée ne soient pas obtenues, ou qu'elles soient obtenues sous des conditions défavorables; f) le risque que les approbations réglementaires puissent retarder l'acquisition proposée; g) le risque qu'une condition de la clôture de l'acquisition proposée ne soit pas remplie ou que la convention d'acquisition soit résiliée avant la clôture; h) le fait que l'acquisition proposée accapare le temps et l'attention de la direction; i) le risque de crédit, le risque de marché, le risque de change, les risques opérationnels, le risque de liquidité et le risque de financement de façon générale, y compris les changements de la conjoncture et les variations des taux d'intérêt et des taux d'imposition; et j) les risques et les incertitudes liés à la gestion de l'information, aux technologies, à la chaîne d'approvisionnement, à la sécurité des produits, aux modifications de lois, à la concurrence, à la nature saisonnière des activités, aux prix des marchandises et aux interruptions des activités. Les attentes de la direction quant à l'incidence de l'acquisition des activités de Party City au Canada sur l'augmentation du BAIIA, du rendement du capital investi et du BPA dilué de la Société, sur les ventes au détail estimées par la Société pour les activités acquises, sur le BAIIA attribuable à l'acquisition proposée estimé par la Société et sur le multiple du BAIIA futur implicite de l'acquisition proposée sont fondées sur certaines hypothèses, notamment le déploiement réussi des produits de Party City dans au moins les deux tiers des magasins Canadian Tire, l'ouverture réussie d'au moins neuf nouveaux magasins Party City au Canada et la croissance additionnelle des ventes de Party City dans ses magasins canadiens existants par l'entremise d'initiatives de marketing et autres. La direction signale que les listes de facteurs et d'hypothèses qui précèdent ne sont pas exhaustives et que d'autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société. Les investisseurs et les autres lecteurs sont priés de tenir compte des risques, des incertitudes, des facteurs et des hypothèses susmentionnés au moment d'évaluer les déclarations prospectives et sont prévenus de ne pas se fier indûment à celles?ci.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 2.8, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2018 et aux sections 7.2.4, « Risques d'entreprise du secteur Détail », 7.3.2, « Risques d'entreprise du secteur CT REIT », 7.4.3, « Risques d'entreprise du secteur Services Financiers », et 12, « Risques et gestion des risques », du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 29 décembre 2018, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx.

L'information prospective présentée dans ce document reflète certains facteurs et hypothèses à la date des présentes. Elle ne tient pas compte de l'incidence des transactions, des éléments non récurrents ni des autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de la Société. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être faite en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

