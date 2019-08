Canada Goose lance un appel aux designers inuits pour la réalisation du projet Atigi





La prochaine phase du programme d'entrepreneuriat social souhaite élargir les possibilités dans le Nord

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - Canada Goose (NYSE: GOOS) / (TSX: GOOS), en collaboration avec Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisation représentative à l'échelle nationale qui vise à améliorer la santé et le bien-être des Inuits du Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle lançait un appel aux designers inuits afin qu'ils se joignent à son projet d'entrepreneuriat social pour le Nord canadien : le projet Atigi.

Le projet Atigi repose sur l'engagement de la société envers le Nord canadien et il a été élaboré pour célébrer le travail d'artisanat inuit et créer des débouchés entrepreneuriaux. Lancé pour la première fois en janvier 2019, le projet propose une collection de parkas faits sur mesure créés par des designers inuits qui ont mis à profit leur savoir-faire traditionnel, leurs modèles uniques et les matières de Canada Goose.

« Le talent des designers inuits dépasse les frontières d'Inuit Nunangat et l'art de la fabrication des parkas fait partie de notre culture depuis des milliers d'années, explique Natan Obed, président d'ITK. En nous associant à Canada Goose et en développant davantage cette initiative, nous sommes en mesure de mieux faire connaître le talent incroyable de nos designers et de partager davantage avec le monde entier notre culture et notre savoir-faire tout en protégeant et en respectant la propriété intellectuelle et les créations des Inuits. »

La prochaine phase du projet Atigi proposera 100 parkas créés par 20 designers provenant des quatre régions d'Inuit Nunangat : la région Inuvialuit, le Nunatsiavut, le Nunavut et le Nunavik. Chaque designer recevra le mandat de créer une collection exclusive de cinq pièces pour homme, femmes ou enfants. Les profits de la vente de chaque parka du projet Atigi retourneront au sein des communautés inuits du Canada par l'entremise d'ITK. Les profits de la vente de la première collection ont été distribués en parts égales entre les quatre régions inuits dans des programmes d'artisanat et de formation.

« La réponse des gens du monde entier à l'égard du projet Atigi et des 14 incroyables designers a été phénoménale. L'expansion du projet nous permet de renforcer notre engagement à utiliser notre voix pour mieux les faire connaître. En tant qu'entreprise fondée dans le Nord, nous croyons fermement en notre rôle dans la création de débouchés pour les futurs entrepreneurs et dans le soutien pour améliorer considérablement l'autonomie de ces communautés », explique Dani Reiss, président et directeur général de Canada Goose.

« Le projet Atigi est un excellent exemple d'appréciation culturelle et non d'appropriation culturelle. Il contribue à réunir une entreprise de renommée mondiale et la culture inuite représentée dans nos vêtements et nos traditions. C'est l'occasion de montrer une partie de notre patrimoine à un public mondial, surtout dans un contexte qui nous permet de conserver nos propres créations », souligne Mishael Gordon, un designer et entrepreneur inuit d'Iqaluit, au Nunavut, qui a participé au lancement du projet Atigi.

Admissibilité :

Exigences des participants : Détails du programme : Être âgé de 19 ans ou plus.

Résider à Inuit Nunangat : dans la région Inuvialuit, au Nunatsiavut, au Nunavut ou au Nunavik.

Comprendre l'anglais parlé et écrit ou avoir accès à un interprète. Pour en savoir plus et pour soumettre leur candidature, les designers peuvent communiquer par courriel à projectatigi@canadagoose.com entre le 8 et le 30 août 2019.

Les designers seront choisis par un comité formé de représentants inuits et représentants de Canada Goose

Les designers choisis seront informés au plus tard le 20 septembre 2019.

Les designers doivent avoir terminé la création de leurs parkas originaux au plus tard le 31 octobre 2019.

Le tissu et les autres matières requis seront fournis.

Les designers seront rémunérés pour leur travail.

Les designers conserveront tous les droits de propriété sur leurs créations.

Les modèles Amauti ne sont pas inclus dans la collection.

La collection de parkas du projet Atigi sera présentée dans les magasins Canada Goose du monde entier et mis en vente sur le site canadagoose.com au début 2020.

