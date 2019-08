Thérapeutique Knight publie ses résultats du deuxième trimestre 2019





MONTRÉAL, 08 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique canadienne spécialisée, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants du deuxième trimestre 2019

Résultats financiers

Les revenus s'élèvent à 3?204 $, une hausse de 966 $ soit 43 % sur la période précédente

Le résultat net s'élève à 18?956 $, une hausse de 14?937 $ soit 372 % sur la période précédente

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s'élèvent à 745?272 $ au 30 juin 2019

Évolution de la Société

Les actionnaires ont élu à titre d'administrateurs James C. Gale, Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, Robert N. Lande, Sylvie Tendler, Nancy Harrison, Michael J. Tremblay et Kevin Cameron lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, tenue le 7 mai 2019

Produit

Soumission à l'approbation réglementaire auprès de Santé Canada de IbsrelaMC pour le traitement du syndrome de côlon irritable avec constipation

Prêts stratégiques

Réception de 750 $ US pour le remboursement intégral du prêt de Medimetriks Pharmaceuticals Inc. (« Medimetriks »)

Événements clés postérieurs à la date de clôture

Lancement d'une offre publique de rachat en juillet 2019 et acquisition de 4?657 235 actions ordinaires au coût total de 33?894 $

Réception de l'approbation réglementaire de Santé Canada pour NERLYNX® pour le traitement du cancer du sein HER2-positif

Conclusion d'une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique («?APP?») pour Probuphine® et obtention à ce jour du remboursement par les régimes publics d'assurance administrés par l'Alberta, la Saskatchewan et le programme des Services de santé non assurés («?SSNA?»)

Cession de 879?200 actions ordinaires de Crescita pour un produit total de 894?750 $

«?Nous sommes ravis des progrès réalisés au cours du dernier trimestre pour bâtir une société pharmaceutique spécialisée qui aide à la fois les patients et nos actionnaires. Nous étendons notre présence commerciale et notre portefeuille de produits grâce à l'approbation réglementaire de NERLYNX® et à la soumission de IbsrelaMC auprès de Santé Canada. De plus, nous avons conclu une entente avec l'APP, ce qui constitue une étape importante pour nous assurer que tous les patients canadiens ont accès à Probuphine®?», a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

Principaux résultats financiers

Variation Variation T2-19 T2-18 $1 %2 CDA-19 CDA-18 $1 %2 Produits 3?204 2?238 966 43 % 6?160 5?392 768 14 % Marge brute 2?887 1?900 987 52 % 5?158 4?220 938 22 % Vente et commercialisation 1?288 892 (396 ) 44 % 2?135 1?681 (454 ) 27 % Charges administratives 3?787 1?937 (1?850 ) 96 % 7?385 4?032 (3?353) 83 % Recherche et développement 984 572 (412 ) 72 % 1?610 1?061 (549 ) 52 % Produits d'intérêts 6?160 4?746 1?414 30 % 12?050 10?034 2?016 20 % Part de la perte nette (résultat) des entreprises associées 372 151 (221 ) 146 % (320 ) (352 ) (32 ) 9 % Résultat net 18?956 4?019 14?937 372 % 24?145 10?928 13?217 121 % Résultat de base par action 0,133 0,028 0,105 375 % 0,169 0,077 0,092 119 %

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

Produits : L'écart au cours du trimestre et du semestre est principalement due au calendrier des ventes d'Impavido® et à la croissance des ventes de Movantik®.

Marge brute : La variation de la marge brute est due à l'augmentation des revenus et de la gamme de produits.

Vente et commercialisation : Augmentation attribuable aux activités commerciales, notamment la préparation du lancement de nouveaux produits.

Charges administratives : L'augmentation est due aux frais juridiques, de consultation et de conseil (les «?honoraires?») liés à la campagne militante publique de la procuration et aux litiges connexes entre Knight et son actionnaire dissident Meir Jakobsohn, président-directeur général de Medison. Les honoraires engagés se sont élevés à 1?652 $ pour le trimestre et à 3?267 $ pour la période de six mois et d'autres honoraires sont prévus en 2019, mais à un rythme décroissant.

Recherche et développement : Augmentation due à la soumission de IbsrelaMC auprès de Santé Canada.

Produits d'intérêts : Les produits d'intérêts sont déterminés par la somme des produits d'intérêts sur les instruments financiers évalués au coût après amortissement et des autres produits d'intérêts. Les produits d'intérêts pour le T2-19 se sont établis à 6?160 $, en hausse de 30 % soit 1?414 $ par rapport au T2-18, en raison d'une augmentation des soldes moyens de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables, d'une hausse des taux d'intérêt et d'un solde moyen des prêts supérieur. Pour le semestre, les produits d'intérêts se sont établis à 12?050 $, en hausse de 20 % soit 2?016 $, en raison d'une augmentation des soldes moyens de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables, d'une hausse des taux d'intérêt et d'une diminution du solde moyen des prêts.

Résultat net : L'accroissement du résultat net pour le trimestre est attribuable aux éléments susmentionnés ainsi qu'à un gain net sur la réévaluation d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 19?755 $ (T2-18 : 2?884 $) et à une perte de change de 1?024 $ (T2-18 : 49 $) attribuables aux pertes relatives sur certains actifs financiers en dollars américains, le dollar canadien se renforçant. De même, le bénéfice net pour la période de six mois a été affecté par (i) un gain net sur réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 24?532 $, (ii) d'autres revenus de 370 $ en raison des commissions réalisées sur les prêts stratégiques, et (iii) une perte de change de 2?677 $.

Mise à jour sur les produits

En date du 16 juillet 2019, Santé Canada a approuvé NERLYNX® pour le traitement adjuvant prolongé du cancer du sein surexprimé/amplifié HER2 au stade précoce chez les patientes adultes après un traitement adjuvant par trastuzumab. Knight prévoit le lancement de NERLYNX® fin 2019.

En août 2019, la Société a annoncé la conclusion d'une entente avec l'APP et qu'à ce jour, elle a obtenu le remboursement de Probuphine® par les régimes publics d'assurance administrés par l'Alberta, la Saskatchewan et les SSNA. Probuphine® est destiné à la prise en charge de la dépendance aux opioïdes chez les patients dont l'état clinique est stable grâce à la buprénorphine administrée par voie sublinguale à une dose n'excédant pas 8 mg, en association avec du counseling et un soutien psychosocial. Au plan commercial, pour le reste de l'année, Knight focalisera sur le remboursement dans d'autres provinces et territoires et sur la formation des médecins.

Mise à jour sur les stratégies de prêts

En 2016, Knight a octroyé 23?000 $ US à Medimetriks sous forme de prêts garantis afin d'appuyer son acquisition des droits exclusifs de développement et de commercialisation de l'OPA-15406 d'Otsuka aux États-Unis. En date du 7 mars 2018, Knight a reçu un remboursement anticipé du capital de 20?000 $ US et des intérêts et frais de 2?757 $ US. À la suite des remboursements anticipé et planifié du capital de 2 250 $ US, le solde restant était de 750 $ US. Le solde restant a été réglé au complet le 18 juin 2019.

Mise à jour sur les offres publiques de rachat

En date du 8 juillet 2019, la Société a annoncé l'approbation par la Bourse de Toronto de son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat. Aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Knight peut racheter aux fins d'annulation jusqu'à 12?053?693 actions ordinaires de la Société représentant 10 % de ses actions ordinaires en circulation au 2 juillet 2019. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, amorcée le 11 juillet 2019, prendra fin à la première des dates suivantes, soit le 10 juillet 2020, soit la date à laquelle la Société réalisera ses rachats maximaux aux termes de l'offre publique de rachat. En outre, Knight a conclu une entente avec un courtier afin de faciliter l'achat de ses actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat. En vertu du régime d'achat automatique d'actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas permises par les restrictions réglementaires ou les périodes d'interdiction auto-imposées. En date du 6 août 2019, la Société a acquis 4?657 235 actions ordinaires au coût total de 34 894 $.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (en milliers de dollars canadiens) [Non vérifié] Au 30 juin 2019 31 décembre 2018 ASSETS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 294 911 244 785 Titres négociables 301 829 445 003 Créances clients et autres débiteurs 10 592 11 756 Stocks 834 1 136 Autres actifs financiers courants 17 868 14 030 Impôts sur le résultat à recevoir 779 821 Total des actifs courants 626 813 717 531 Titres négociables 148 532 97 274 Immobilisations corporelles 1 710 794 Immobilisations incorporelles 19 979 17 475 Autres actifs financiers 159 482 113 314 Participation dans une entreprise associée 74 623 79 145 Actifs d'impôt différé 1 650 2 959 Autre débiteur 41 582 23 340 Total de l'actif 1 074 371 1 051 832 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 7 481 6 100 Dettes de location-financement 277 ? Impôts sur le résultat à payer 11 638 10 705 Autres soldes à payer 516 197 Autres produits différés ? 183 Total des passifs courants 19 912 17 185 Dettes de location-financement 731 ? Autres soldes à payer 5 608 4 615 Total du passif 26 251 21 800 Capitaux propres Capital social 761 982 761 844 Bons de souscription 785 785 Surplus d'apport 15 481 14 326 Cumul des autres éléments du résultat global 13 605 20 955 Résultats non distribués 256 267 232 122 Total des capitaux propres 1 048 120 1 030 032 Total du passif et des capitaux propres 1 074 371 1 051 832





COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action) [Non vérifié] Période de trois mois close le 30 juin

Période de six mois close le 30 juin

2019 2018 2019 2018 Produits des activités ordinaires 3 204 2 238 6 160 5 392 Coût des produits vendus 317 338 1 002 1 172 Marge brute 2 887 1 900 5 158 4 220 Charges Ventes et marketing 1 288 892 2 135 1 681 Charges administratives 3 787 1 937 7 385 4 032 Recherche et développement 984 572 1 610 1 061 (3 172 ) (1 501 ) (5 972 ) (2 554 ) Amortissement des immobilisations corporelles 96 19 193 35 Amortissement des immobilisations incorporelles 423 445 849 886 Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (4 901 )

(3 656 )

(9 826 )

(7 092 )

Autres produits d'intérêts (1 259 ) (1 090 ) (2 224 ) (2 942 ) Autres produits (17 ) (37 ) (370 ) (1 388 ) Profit net sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (19 755 )

(2 884 )

(24 532 )

(3 425 )

Part de la perte (résultat) nette provenant des entreprises associées 372 151 (320 ) (352 ) Perte (profit) de change 1 024 49 2 677 (2 548 ) Résultat avant impôt sur le résultat 20 845 5 502 27 581 14 272 Charge d'impôt Impôt exigible 638 911 2 169 1 552 Impôt différé 1 251 572 1 267 1 792 Résultat net pour la période 18 956 4 019 24 145 10 928 Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat de base par action 0,133 0,028 0,169 0,077 Résultat dilué par action 0,132 0,028 0,169 0,076 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation De base 142 861 274 142 819 960 142 856 785 142 816 677 Dilué 143 215 379 143 270 324 143 230 442 143 247 377





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (en milliers de dollars canadiens) [Non vérifié] Période de trois mois close le 30 juin

Période de six mois close le 30 juin

2019 2018 2019 2018 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Résultat net pour la période 18 956 4 019 24 145 10 928 Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation Impôt différé 1 251 572 1 267 1 792 Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions 698 642 1 155 1 187 Amortissements 519 464 1 042 921 Profit réalisé sur les actifs financiers (19 755 ) (2 884 ) (24 532 ) (3 425 ) Perte (profit) de change 1 024 49 2 677 (2 548 ) Part de la perte (résultat) nette de l'entreprise associée 372 151 (320 ) (352 ) Autres produits différés (13 ) (45 ) (183 ) (139 ) 3 052 2 968 5 251 8 364 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments (600 ) 1 091 1 896 2 559 Autre débiteur ? ? (18 242 ) ? Dividendes provenant d'une entreprise associée ? ? 4 159 ? Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 452 4 059 (6 936 ) 10 923 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Achats de titres négociables (84 252 ) (232 762 ) (183 145 ) (283 517 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles ? ? (1 989 ) (3 000 ) Acquisition d'immobilisations corporelles (4 ) (44 ) (4 ) (86 ) Prêts consentis (201 ) (831 ) (18 051 ) (831 ) Acquisition d'actions (6 ) (310 ) (6 ) (710 ) Placement dans des fonds (5 463 ) (9 925 ) (12 570 ) (14 202 ) Produit tiré des titres négociables venus à échéance 150 584 64 091 271 548 165 409 Produit du remboursement des prêts consentis 2 044 1 594 2 701 35 034 Produit tiré de la sortie d'actions ? 1 015 ? 1 015 Produit tiré de la distribution de fonds 1 5 756 677 6 099 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 62 703 (171 416 ) 59 161 (94 789 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Produit tiré des cotisations au régime d'achat d'actions 56 42 116 91 Produit tiré du remboursement des dettes de location-financement (70 ) ? (137 ) ? Flux de trésorerie liés aux activités de financement (14 ) 42 (21 ) 91 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 65 141 (167 315 ) 52 204 (83 775 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 231 110 583 408 244 785 496 460 Écart de conversion, montant net (1 340 ) 2 265 (2 078 ) 5 673 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 294 911 418 358 294 911 418 358 Trésorerie et équivalents de trésorerie 294,911 418,358 Titres négociables à court terme 301,829 318,388 Titres négociables à long terme 148,532 70,000 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables à la fin de la période 745,272 806,746

