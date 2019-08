DEPART DU PRESIDENT ET CEO DE RAMIRENT MONSIEUR TAPIO KOLUNSARKA





Le Groupe Loxam prend note de l'annonce du départ de Monsieur Tapio Kolunsaraka de son poste de Président et PDG de Ramirent. Cette décision, prise en consultation avec Loxam, est cohérente avec le prochain retrait de cotation de la société du marché boursier d'Helsinki. De façon à assurer la transition, il a été communément décidé que Monsieur Kolunsarka resterait en poste jusqu'à la nomination de son successeur. Le Groupe Loxam remercie Monsieur Kolunsarka de son comportement professionnel pendant le processus d'offre publique de Loxam sur Ramirent, et lui souhaite le meilleur pour l'avenir.

Le nouveau PDG de Ramirent sera annoncé en temps utile. Il sera en charge du développement du groupe Ramirent et s'appuiera, comme actuellement, sur les dirigeants et équipes expérimentés de chaque pays.

La priorité du groupe Loxam reste à la croissance de ses activités.

A propos du Groupe Loxam

Loxam est le leader européen du marché de la location de matériel et d'outillage pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, avec un chiffre d'affaires pro-forma de l'acquisition de Ramirent de 2.3 milliards d'euros en 2018 et près de 11 000 employés. Son réseau de plus de 1 000 agences s'étend dans 26 pays en Europe, ainsi qu'au Moyen Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie.

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 05:45 et diffusé par :