Rapport : L'économie de la livraison figure désormais au coeur de la nouvelle expérience client





La popularité croissante des applis de livraison à la demande, associée au nombre croissant d'options de livraison le jour même, redéfinit les attentes des clients et a amené la livraison au coeur de la nouvelle expérience client, c'est ce que révèle un nouveau rapport de project44, le leader mondial de la visibilité avancée pour les affréteurs et les fournisseurs de services de logistique.

Intitulé « The Delivery Economy and The New Customer Experience » (L'Économie de la livraison et la nouvelle expérience client), le nouveau rapport de project44 est basé sur une étude à l'insu effectuée auprès de plus de 750 consommateurs et sur un sondage effectué auprès de 500 responsables du marketing. Cette évolution des attentes inaugure l'« Économie de la livraison » ? le sentiment généralisé faisant que les clients s'attendent à une livraison de marchandises à bas coût, rapide et très transparente ? et modifie irrémédiablement l'expérience client.

Les principales conclusions du rapport décrivent exactement comment les attentes ont évolué, explorent l'influence des applis de livraison à la demande et révèlent l'impact sur les marques d'un service n'étant pas à la hauteur, on peut notamment citer :

85 pour cent des distributeurs déclarent à présent que la livraison est modérément à très importante pour leur marque et l'expérience client.

74 pour cent des consommateurs affirment que lorsqu'un paquet n'est pas livré comme prévu, cela nuit à l'impression qu'ils ont de l'entreprise.

52 pour cent des consommateurs déclarent qu'une livraison gratuite ou à un tarif réduit constitue l'un des facteurs les plus importants dans leur décision d'achat, et ils accordent à la livraison la même importance qu'au prix du produit.

94 pour cent des personnes effectuant des achats pour leur entreprise affirment qu'elles s'attendent au même niveau d'attention à la satisfaction client que lorsqu'elles effectuent des achats personnels.

65 pour cent des distributeurs ont également cité un bon service client comme facteur essentiel des décisions d'achat, mais seulement 25 pour cent des consommateurs approuvaient.

71 pour cent des consommateurs déclarent que les applis de livraison à la demande redéfinissent leurs attentes quant à la façon dont ils veulent que tous leurs achats en ligne soient livrés.

56 pour cent des distributeurs citent les sociétés de livraison et de transport ainsi que les services responsables de la chaîne d'approvisionnement/des expéditions (47 pour cent) parmi les trois principales parties prenantes offrant la meilleure expérience client.

« Nous trouvons très révélateur que les consommateurs accordent la même importance à la livraison qu'au prix d'un produit dans leur expérience client », a affirmé Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Du fait de l'utilisation en croissance rapide des applis de livraison à la demande et des services de livraison le jour même, les clients n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une expérience complète. L'Économie de la livraison est là pour durer et continuera d'avoir une forte influence sur les attentes des clients B2C et B2B, tant sur le court que sur le long terme. »

« L'un des plus grands attraits des applis de livraison à la demande comme Postmates et Instacart est le fait que les clients savent où est leur commande, ils peuvent suivre le parcours et savoir au kilomètre près et à la minute près à quel moment un produit arrivera à leur porte », a déclaré Elaine Singleton, vice-présidente de la chaîne d'approvisionnement chez Technicolor. « Les grandes marques et les services marketing devraient s'associer avec des parties prenantes internes et externes clés comme le sourçage, les stocks, la logistique et les entreprises de transport pour prendre le contrôle de ces nouvelles expériences client et vraiment réussir dans l'Économie de la livraison. »

Technicolor est un distributeur et fabricant de disques Blu-Ray et DVD sur lequel comptent les plus grands studios hollywoodiens pour servir plus de 9 500 revendeurs par semaine, comme Target, Walmart, Best Buy et Costco.

Pour télécharger le rapport complet >> https://get.project44.com/delivery-economy-report/

