Le gestionnaire aéroportuaire espagnol Aena confirme la plus importante commande de systèmes HBS jamais enregistrée par Smiths Detection





TECOSA, le distributeur des produits Smiths Detection pour l'Espagne, a remporté un contrat de plus de 128 millions de livres avec Aena SME, S.A. ; cette commande de scanners de contrôle de bagages de soutes est la plus importante jamais enregistrée par Smiths Detection. Les systèmes de détection d'explosifs certifiés conformes à la norme 3 de la CEAC seront déployés dans cinq aéroports internationaux sur le territoire espagnol.

Les capacités de traitement du HI-SCAN 10080 XCT dépassent les exigences réglementaires en respectant l'approbation de la norme 3.1 de la CEAC (la norme de sécurité la plus stricte en vigueur dans l'UE), et les équipes « Technologie » de Smiths Detection ont déjà entrepris des travaux pour répondre voire dépasser les exigences de la norme 3.2. Le système est par ailleurs conforme à la norme TSA 7.2. Avec un scanner linéaire bi-énergie à double vue, doté d'une technologie de tomographie assistée par ordinateur (CT) 3D haute résolution permettant d'atteindre des niveaux de sécurité exceptionnels grâce à son taux de fausse alarme extrêmement réduit, le HI-SCAN 10080 XCT pourra, si nécessaire, être mis à jour ultérieurement afin de détecter les menaces en constante évolution.

Avec un trafic de plus de 280 millions de passagers par an et 46 aéroports gérés sur le territoire espagnol, l'organisme public Aena est le premier gestionnaire aéroportuaire au monde. Le nouveau système sera installé dans les aéroports clés d'Aena : Barcelone, Malaga, Madrid, Palma de Majorque et Gran Canaria. Les scanners, certifiés conformes à la norme 3.1, seront livrés à ces aéroports avec des serveurs de multiplexage entièrement redondants, un vaste système de stockage de données et un module d'inspection de bagages non accompagnés (UBI, Unaccompanied Baggage Inspection). Le système UBI élimine le processus onéreux et chronophage de déchargement des bagages des passagers ne se présentant pas à l'embarquement. Le contrat comprend également des systèmes de détection HI-SCAN 100100V-2is pour les bagages hors gabarit ainsi qu'un contrat de service associé de sept ans.

« En plus de la qualité du produit, l'efficacité opérationnelle, les vastes possibilités de mise en réseau et la longue expérience de Smiths Detection dans de vastes projets d'envergure internationale ont été des facteurs déterminants qui nous ont permis de remporter ce marché concurrentiel», a expliqué Tony Tielen, vice-président de Smiths Detection pour l'Europe et l'Afrique. « Nos références clients ont attesté de notre réputation d'excellence dans le domaine de l'installation, de l'intégration et de la mise en réseau d'un grand nombre de systèmes de détection ». Avec cette nouvelle commande, nous aurons aidé 50 aéroports du monde entier à passer à la norme 3 et installé près de 500 systèmes certifiés de nouvelle génération. »

L'installation débutera en septembre 2019 et le déploiement des systèmes se poursuivra jusqu'en 2023 ? au lieu de 2022, suite au délai supplémentaire de mise en conformité réglementaire accordé par AENA.

Smiths Detection

Société du Groupe Smiths, Smiths Detection est acteur international de premier plan actif dans le secteur de la détection des menaces et des technologies de détection sur les marchés du transport aérien, des ports et frontières, de la sécurité urbaine et militaire. Notre expérience et notre histoire de plus de 40 ans en première ligne nous permettent de fournir les solutions nécessaires pour protéger la société de la menace et du trafic illégal d'explosifs, d'armes prohibées, d'articles de contrebande, de produits chimiques toxiques et de narcotiques.

Notre objectif est simple : assurer la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement dont dépend le monde.

