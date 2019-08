OneStream Software prolonge sa conférence des utilisateurs et sommet des partenaires en Europe avec un événement Splash Madrid de trois jours





OneStream Software, chef de file dans le domaine des solutions de gestion du rendement de l'organisation (CPM), a annoncé que Splash Madrid, sa conférence des utilisateurs et sommet des partenaires en Europe aura lieu du 17 au 19 septembre.

« Notre conférence annuelle Splash EMEA continue d'attirer un grand public et reflète ainsi notre croissance et expansion vertigineuses à travers l'Europe. Splash Madrid mettra l'accent sur la transformation numérique du monde des finances à travers un programme complet qui permettra à nos clients d'économiser du temps, de réduire les coûts et de tirer profit de leurs données financières et opérationnelles en vue de prendre de meilleures décisions commerciales », a affirmé Tom Shea, PDG de OneStream Software

Splash Madrid réunira plus de 400 experts des finances, le personnel de OneStream, les clients et partenaires venant des quatre coins du monde afin de partager diverses meilleures pratiques, leçons apprises et histoires à succès des clients. Avec plus de 20 séances de groupe et ateliers, Splash Madrid donnera aux participants de nombreuses opportunités de découvrir et d'apprendre plus sur les solutions de OneStream. Il y aura également des démonstrations en direct et les séances très demandées ?Ask Me Anything' avec les experts de OneStream.

Les ateliers auront lieu le premier jour, le mardi 17 septembre, et seront dirigés par des experts de OneStream. Les ateliers font découvrir en profondeur OneStream XF à travers l'apprentissage pratique et sont conçus pour les différents niveaux d'aptitudes :

? Atelier destiné aux utilisateur finaux : il traite du flux de travail et le rapport.

? Atelier destiné aux utilisateurs avancés : il est axé sur les rapports, le tableau de bord et les métadonnées à travers des exercices guidés.

? Atelier destiné aux administrateurs : il traite en profondeur des fonctionnalités avancées.

« Splash Madrid illustre notre engagement à la réussite à 100 % de nos clients. Nous le réalisons à travers des ateliers immersifs, des séances de groupe et le partage des meilleures pratiques conçues pour aider les organisations à tirer parti de la valeur complète de OneStream. Seront inclus des histoires à succès instructifs provenant de nos clients, des démonstrations des fonctionnalités de la plateforme OneStream XF et des solutions de la place de marché XF. Avant toute chose, c'est l'opportunité pour nos clients actuels et futurs d'en savoir plus directement sur OneStream et d'échanger sur comment maximiser leurs investissements OneStream pour en tirer un avantage compétitif », a expliqué Ricardo Rasche, directeur général EMEA chez OneStream Software.

La conférence Splash Madrid est sponsorisée par les partenaires de la mise en oeuvre et de la technologie :

? Sponsor diamant : B-eye Solutions

? Sponsors platine : Agium EPM, Inplenion et Sonum International

? Sponsors or : 4solutions, Inlumi, Neonn et Satriun

? Sponsors argent : Altius, CIS Consulting, CompIntelligence, Klee Performance et SFS Consulting

? Sponsor atelier : Spaulding Ridge

? Sponsor réception d'accueil : Agium EPM

Pour s'enregistrer à la Conférence Splash des utilisateurs et sommet des partenaires OneStream Software, Madrid, rendez-vous à :https://splashemea.onestreamsoftware.com

Pour en savoir plus, suivez @OneStream_Soft sur Twitter et cherchez #SplashMadrid

A propos de OneStream Software

OneStream Software propose aux organisations complexes une solution moderne de gestion des performances d'entreprise capable d'unifier et de simplifier la consolidation, la planification, l'analyse et les rapports financiers ainsi que la qualité des données financières. Déployée sur le cloud ou sur site, la plateforme unifiée de OneStream permet aux organisations de moderniser leurs départements financiers, de remplacer les nombreuses applications existantes et de réduire le coût total de possession des systèmes financiers. OneStream donne la possibilité aux équipes financières de consacrer moins de temps à l'intégration des données et à la maintenance du système, pour se concentrer davantage sur l'optimisation des performances de l'entreprise.

Le marché OneStream XF comporte des solutions téléchargeables qui permettent aux clients d'augmenter la valeur de leur plateforme CPM afin de répondre rapidement aux besoins en pleine évolution de leurs opérations et activités financières. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.OneStreamSoftware.com.

