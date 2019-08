Valence conseille Indorama Ventures sur l'acquisition de la division Integrated Oxides & Derivatives de Huntsman





The Valence Group a agi en qualité de conseiller auprès d'Indorama Ventures Public Company Limited dans le cadre de son acquisition, d'un montant de 2 milliards de dollars en espèces, des activités mondiales intégrées d'oxyde d'éthylène et de ses dérivés, d'éthylène glycol, d'oxyde de propylène/MTBE, de LAB et de tensioactifs en aval de Huntsman Corporation, ainsi que de la prise en charge d'obligations de pensions de retraite différées d'un montant d'environ 75 millions de dollars. Il s'agit de la plus importante acquisition de l'histoire d'IVL ainsi que l'une des plus importantes acquisitions réalisées par une société thaïlandaise au cours de ces dix dernières années. La clôture est prévue pour le quatrième trimestre 2019, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires.

À propos d'Indorama Ventures

Indorama Ventures, cotée en Thaïlande (Bloomberg ticker IVL.TB), est l'un des plus importants pétrochimistes mondiaux, avec une présence industrielle en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. La gamme de la société comprend les PET intégrés, les fibres, les emballages, les produits chimiques spécialisés et les oléfines. Les produits d'Indorama Ventures servent les principaux secteurs des produits de grande consommation et de l'automobile, c'est-à-dire les segments Boissons, Hygiène, Soins personnels, Pneus et Sécurité. En 2018, Indorama Ventures employait environ 19 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 milliards de dollars US.

A propos de Huntsman

Huntsman Corporation, société cotée en bourse, est un fabricant et distributeur mondial de produits chimiques différenciés et spécialisés, avec un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards de dollars en 2018. Ses produits chimiques se comptent par milliers et sont vendus dans le monde entier à des fabricants desservant un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. La compagnie exploite plus de 75 sites de production, d'exploitation et de recherche et de développement dans une trentaine de pays, employant près de 10 000 personnes dans ses quatre divisions commerciales distinctes.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent tous exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

