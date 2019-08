Dolphin Technologies réduit le nombre d'accidents de la route grâce à la monnaie numérique Mobilio





La première cause des accidents de la route évitée grâce à la nouvelle crypto-monnaie Mobilio. Les conducteurs sont récompensés par l'appli Mobilio lorsqu'ils n'utilisent pas leur téléphone mobile au volant.

VIENNE, 8 août 2019 /PRNewswire/ -- Nous attrapons presque tous automatiquement notre téléphone dès qu'un message arrive. Et nous prenons immédiatement les appels car ils pourraient être importants. Cela n'est pas un problème tant que vous n'êtes pas au volant. Lorsque vous consultez un message alors que vous roulez à 90 km/h, vous parcourez en aveugle la distance d'un terrain de football.

Dans le monde entier, les accidents de la route sont la cause principale des décès chez les 5 à 29 ans. Un quart des cas est aujourd'hui imputable au téléphone mobile qui devient la première cause des accidents. Les souffrances individuelles s'accompagnent de dégâts économiques dont le montant s'élève à près de 500 milliards d'euros par an.

Les sanctions traditionnelles se sont révélées inefficaces en raison de la nature psychologique profonde du problème. « Nous décrochons le téléphone pour satisfaire notre curiosité. Cette satisfaction est directement liée au système de gratification du cerveau », explique le Dr. Afshin Jawari, neurologue et président de la commission d'examen de neurologie de l'association médicale de Berlin.

« Voilà pourquoi notre système repose sur la récompense plutôt que sur la sanction », déclare Harald Trautsch, PDG de Dolphin Technologies. Avec l'appli Mobilio, disponible pour les appareils Android et les iPhones, vous gagnez des points si vous n'utilisez pas votre téléphone mobile au volant. Ces points sont convertis en jetons Mobilio, ainsi la conduite sans distraction peut être monétisée par tous. « Cette démocratisation de la distribution des jetons Mobilio a une forte influence sur leur utilisation et leur valeur futures », ajoute M. Trautsch.

La méthode utilisée pour monétiser les jetons Mobilio assure une valeur réelle pour la société : la sécurité routière. La monnaie numérique est conçue de telle manière que sa valeur augmente au fur et à mesure du nombre d'utilisateurs de l'appli. « L'idée que le jeton Mobilio puisse un jour être aussi performant que le Bitcoin et les autres incite à plus de prudence au volant », explique M. Trautsch. Pour en savoir plus sur Mobilio, rendez-vous sur le site www.mobilio.cc.

Les jetons Mobilio peuvent être utilisés sur la « Mobilio Marketplace » que Dolphin Technologies et ses partenaires sont en train de réaliser. Cette monnaie peut servir à régler des produits et des services de compagnies d'assurances, de commerçants et d'autres acteurs de la place de marché. En outre, le jeton sera échangé sur les bourses crypto dans les prochains mois ; il aura donc une valeur tangible dans le monde réel.

Informations et liens supplémentaires :

Site Web de Mobilio : https://www.mobilio.cc

Appli Mobilio pour iOS : https://apps.apple.com/us/app/mobilio/id1436848768?ls=1

Appli Mobilio pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.mobilio=cc.mobilio

Livre blanc de Mobilio : https://www.mobilio.cc/wp-content/uploads/MOBILIO-Whitepaper.pdf

Livre jaune de Mobilio : https://www.mobilio.cc/wp-content/uploads/difficulty_yellow_paper.pdf

