Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- Les préinscriptions pour la version internationale de "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" ont commencé

TOKYO, 08 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, jeudi 8 août, GMO Internet, Inc. (ci-après "GMO Internet") a ouvert les préinscriptions pour "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" sur l'App Store et Google Play. "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" est la version internationale du JDR de simulation de football en temps réel pour smartphones "Captain Tsubasa ZERO" (ci-après "Captain Tsubasa ZERO") actuellement disponible au Japon.



Les préinscriptions pour "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-", la version internationale de Captain Tsubasa ZERO, le jeu pour smartphones distribué au Japon, ont commencé sur l'App Store et Google Play.



Disponible en 7 langues, dont anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais et thaï, le jeu sera publié dans plus de 90 pays et régions.

Liens de préinscription pour "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-"

App Store?https://apps.apple.com/app/id1462848280

Google Play?https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global

Facebook?https://www.facebook.com/CaptainTsubasaZERO/

Campagne de préinscription

En fonction du total de préinscriptions sur l'App Store et Google Play et des mentions J'aime sur la page Facebook officielle au moment du lancement de Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-, les joueurs de la version internationale recevront jusqu'à 3 000 gemmes.

10 000 préinscriptions : 100 gemmes

30 000 préinscriptions : 300 gemmes

50 000 préinscriptions : 500 gemmes

100 000 préinscriptions : 1 000 gemmes

200 000 préinscriptions : 2 000 gemmes

300 000 préinscriptions : 3 000 gemmes

Dès le lancement de "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-", la version internationale de Captain Tsubasa ZERO, nous vous proposerons plusieurs campagnes(?1), y compris un bonus de connexion célébrant le lancement et 300 transferts. De plus, grâce aux Crypto-jetons de GMO (ci-après "Crypto-jetons") (?2), "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" compte organiser des événements rémunérés en Crypto-jetons.

1. Bonus de connexion Célébration de lancement

2. Transfert Célébration de lancement - 300 tirages

3. Scénarios supplémentaires junior

1 Les contenus évoqués ici sont sujets à changement sans notification préalable.

2 Les Crypto-jetons sont une fonctionnalité qui peut-être intégrée à l'application de jeu pour permettre aux joueurs de recevoir de la crypto-monnaie en rémunération dans le jeu en fonction de leur classement ou quand ils terminent des missions ou achètent des objets. La crypto-monnaie est une rémunération distribuée sur les portefeuilles (comptes de crypto-monnaie) des joueurs préalablement enregistrés.

À propos de Captain Tsubasa

Captain Tsubasa présente l'histoire de Tubasa Ozora, un jeune prodige du ballon rond qui vient d'arriver à l'école élémentaire Nankatsu, et de sa progression comme joueur de foot au travers de matches contre des rivaux tels que Genzo Wakabayashi et Kojiro Hyuga.



Grâce à son histoire différente, à ses personnages uniques et à ses nombreuses techniques de folie que tous les lecteurs ont cherché à imiter, le manga a très vite gagné en popularité, permettant à Captain Tsubasa de connaître un énorme succès dans le monde entier.



Son impact s'est fait ressentir jusque dans la vie réelle, incitant de nombreux jeunes du monde entier à jouer au football et à devenir des joueurs de football professionnels.

Description du jeu - "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-"

Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- est une simulation de football en temps réel pour smartphones qui permet aux joueurs de découvrir l'histoire de Tsubasa, le protagoniste, mais aussi celle d'autres personnages. Avec le mode Match automatique, les joueurs peuvent participer à des matchs passionnants où ils devront employer des techniques spéciales.



L'ensemble du monde du tout dernier animé "Captain Tsubasa" est entièrement reproduit grâce au mode Scénario principal. Présenté sous forme de dialogues, le scénario permet aux joueurs de revivre les événements de "Captain Tsubasa" et de découvrir comment Tsubasa et d'autres personnages deviennent footballeurs. Vous pouvez également profiter des scénarios secondaires inclus qui présentent d'autres écoles de Captain Tsubasa. De plus, avec le mode Match, les joueurs peuvent créer une équipe originale avec des personnages et techniques d'autres écoles qu'ils peuvent acquérir grâce au mode Scénario. Sans oublier tout un tas de contenus passionnants tels que des bonus de connexion, des gacha à ouvrir et divers événements.





?Titre : Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- ?Genre : JDR de simulation de football ?Prix : gratuit (avec achats intégrés) ?Préinscription depuis : App Store: https://apps.apple.com/app/id1462848280 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global ?Configuration requise : Android 4.4 ou supérieur (2 Go de RAM ou plus recommandé) iOS 8.0 ou ultérieur, iPhone 5s ou ultérieur, iPod Touch 6e génération ou ultérieur iPad 5e génération ou ultérieur, iPad mini2 ou ultérieur, iPad Air ? Certains appareils peuvent ne pas être reconnus. ?Langues prises en charge : anglais, portugais, français, italien, espagnol, allemand, thaï ?Développé par : ©2018 GMO Internet, Inc. ?Distribué par : ©GMO GP, Inc. ?Droit d'auteur : ©2018 GMO Internet, Inc. : ©GMO GP, Inc. : ©YOICHI TAKAHASHI/SHUEISHA,2018CAPTAIN TSUBASA COMMITTEE

GMO Internet Group

GMO Internet Group est un fournisseur de services Internet majeur, qui développe et offre les services de domaine, d'hébergement, d'informatique dématérialisée, de commerce électronique, de sécurité informatique et de paiement les plus utilisés du Japon. Le groupe comprend également la plus vaste plateforme électronique de marché des changes au monde, sans oublier ses activités de publicité en ligne, de médias, et de services de crypto-monnaie. GMO Internet, Inc. (TSE : 9449) a son siège social au Japon, à Tokyo. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.gmo.jp/en/

