Le « VHOOP » de Virfit, le premier hula hoop intelligent au monde doté d'une fonction IdO





Doté d'une application pour smartphone

Pré-lancement réussi en Europe avec Bodyhoop (www.bodyhoop.nl), distributeur exclusif pour l' Europe

SÉOUL, Corée du Sud, 8 août 2019 /PRNewswire/ -- Au mois d'avril dernier, Virfit a participé au FIBO (Salon international du fitness, à Cologne, Allemagne) et a été très remarqué au cours de cette manifestation. Au mois de juillet, le pré-lancement de VHOOP a été réussi en Europe avec Bodyhoop (www.bodyhoop.nl), qui a signé un contrat de distribution exclusive pour l'Europe au cours du FIBO.

Hula hoop intelligent, le VHOOP de Virfit permet de suivre en temps réel l'évolution des entraînements en se connectant à l'application VHOOP sur smartphone. Après son lancement officiel en Europe, Virfit prévoit de nouvelles fonctions sur l'application qui permettront aux utilisateurs de saisir leurs mensurations et de les mettre à jour afin de constater leurs progrès. De plus, une fonction communautaire sera ajoutée afin que tous les utilisateurs du VHOOP puissent partager leur expérience et leurs connaissances.

Les données issues des exercices sont enregistrées tous les jours, par semaine et par mois. Tous les utilisateurs du VHOOP figurent au classement mondial, ce qui les encourage à s'entraîner tous les jours. Le hula hoop VHOOP est un hula hoop de fitness ou lesté pour adultes, proposé en différentes tailles. Le modèle, spécialement conçu, permet à l'utilisateur de renforcer abdominaux et muscles centraux, tout en offrant un massage du tissu conjonctif à des endroits ciblés.

Virfit proposera des vidéos d'entraînement sur son application, où différents exercices utilisant VHOOP seront présentés.

Le PDG de Virfit, M. Yoon Moohyun, a déclaré : « Nous continuons à travailler sur des outils intelligents d'entraînement à domicile, comme le hula hoop, et nous essayons de créer une solution qui encourage les gens à s'entraîner de manière constante, tout en appréciant l'exercice basé sur une fonction intelligente. »

Virfit

Virfit est une société qui propose des solutions de fitness intelligentes, à l'origine de la création du VHOOP.

VHOOP a débuté grâce à Kickstarter, une plateforme de financement participatif américaine, en juillet 2017. Bodyhoop.nl travaille à son lancement officiel en Europe, afin que les Européens puissent bientôt acheter leur VHOOP. L'application VHOOP est disponible gratuitement sur les appareils Android et Apple.

Virfit Corp.

Courrier électronique : info@virfit.net / Site Internet : http://vhoop.net/

Distributeur européen :

Courrier électronique : info@bodyhoop.nl / Site Internet : bodyhoop.nl

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/955211/Virfit_FIBPO.jpg

