Les Soldes de la fête du Travail 2019 organisées par Lenovo démarreront le 26 août aux États-Unis et au Canada

Que vous vous ayez décidé de vous offrir un cadeau pour avoir bien travaillé ou que vous célébriez la fin de l'été, rien ne vaut les Soldes de la fête du Travail 2019 de Lenovo pour dénicher des offres spéciales sur un large éventail de produits à la fine pointe de la technologie - qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, de tours PC, de consoles de jeu ou d'accessoires.

Du 26 août au 8 septembre, les acheteurs trouveront des offres intéressantes sur l'ensemble du site Web de Lenovo, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 60 % sur les prix de détail habituels. Il y aura également des promotions d'ouverture (« Doorbusters ») quotidiennes pendant les onze (11) premiers jours de la vente, et des Doorbusters à toutes les heures pendant la journée du 2 septembre, à l'occasion de la fête du Travail.

Si vous attendiez le bon moment pour acheter un nouveau PC, un appareil intelligent ou autre produit technologique, vous ne voudrez sûrement pas manquer les Soldes de la fête du Travail 2019 de Lenovo.

Soldes de la fête du Travail 2019 de Lenovo (du 26 août au 8 septembre)

Prêts à faire des emplettes dans le cadre des Soldes de la fête du Travail 2019 de Lenovo? Voici quelques exemples de ce que vous trouverez :

Réalisez des économies supplémentaires avec des promotions spéciales d'ouverture (« Doorbusters ») quotidiennes jusqu'au 5 septembre et des Doorbusters à toutes les heures le jour de la fête du Travail (le 2 septembre). Quelques exemples :

« Lenovo vend des PC et des accessoires pour le travail et les loisirs. Nous sommes donc ravis de vous proposer ces offres spéciales pour célébrer la fête du Travail. Il s'agit de rendre hommage aux personnes qui travaillent fort et de marquer la fin de la saison des loisirs estivaux », a déclaré Carlo Savino, directeur exécutif de NA eCommerce chez Lenovo. « Nous avons quelque chose à offrir à tout le monde - les Soldes de la fête du Travail 2019 de Lenovo couvrent une longue liste de produits à des prix très intéressants, y compris des promotions spéciales d'ouverture d'une durée limitée sur certaines de nos technologies les plus populaires et les plus performantes. »

Pour en savoir plus sur les Soldes de la fête du Travail 2019 de Lenovo, visitez https://www.lenovo.com/us/en/deals/labor-day-sale/ si vous résidez aux États-Unis ou https://www.lenovo.com/ca/en/deals/labour-day-sale/ si vous résidez au Canada.

