Odaseva lance son application complète baptisée Full Sandbox Anonymization servant à l'anonymisation des données personnelles





Odaseva, la plateforme unifiée de protection, de conformité et d'exploitation des données en nuage, pour les entreprises exécutant Salesforce en tant qu'application fondamentale, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son application Full Sandbox Anonymization (FSA) destinée aux clients de Salesforce. L'application fonctionne avec la plateforme Odaseva pour anonymiser toutes les informations personnelles qu'une organisation peut mettre dans une Full Sandbox de Salesforce, laquelle représente une copie isolée de l'environnement Salesforce d'une organisation, pouvant être utilisée pour la formation, le développement et les tests.

L'application FSA est la première du genre, et Odaseva a développé cet outil pour aider les entreprises à se conformer aux lois strictes en matière de confidentialité des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), et le California Consumer Act (CCPA), qui appellent à la prise de mesures plus robustes pour protéger les informations des consommateurs, en un seul clic, et ce, à chaque étape du processus d'innovation, y compris dans les environnements de test. L'application FSA est préconfigurée pour anonymiser toutes les données personnelles au sein de Salesforce, notamment les prospects, les contacts, les utilisateurs, les activités, les tchats et les fichiers, parmi d'autres points de données privés concernant les consommateurs, comme les prénoms, noms de famille, adresses électroniques, dates de naissance, adresses personnelles, etc. Les utilisateurs d'Odaseva peuvent installer l'application en quelques minutes et la personnaliser pour répondre aux exigences d'anonymisation et de régulation de leur entreprise, réduisant les coûts de développement et de maintenance.

« Si une entreprise protège les données privées de ses clients dans Salesforce Production, mais manque d'anonymiser ces données dans la Sandbox de Salesforce, c'est comme si elle verrouillait la porte tout en laissant la fenêtre ouverte », a déclaré Sovan Bin, PDG et fondateur d'Odaseva. « Même si les données ne sont pas utilisées dans la production et résident encore dans l'environnement de test, il est toujours possible aux équipes techniques ou à des membres non autorisés du personnel d'accéder aux données personnelles. Jusqu'ici, anonymiser les données personnelles complètes dans Sandbox nécessitait un processus de développement et de maintenance long et coûteux. Avec la nouvelle application d'Odaseva, les utilisateurs peuvent anonymiser leurs données Salesforce Sandbox en un seul clic, permettant aux entreprises de gagner du temps et de l'argent et de se concentrer sur l'innovation, la formation et les tests, sans craindre que les données privées de leurs clients ne tombent entre de mauvaises mains. »

L'application FSA est une solution de conformité des données développée par Odaseva et sera proposée en tant que produit autonome.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'application FSA d'Odaseva, veuillez envoyer un courrier électronique à contact@odaseva.com, ou visiter www.odaseva.com.

À propos d'Odaseva

Pour les entreprises utilisant Salesforce en tant qu'application fondamentale, Odaseva offre une gouvernance des données d'entreprise, assurant la protection des données (sauvegarde, restauration, archivage, surveillance des limites émises par le régulateur), la conformité des données aux exigences réglementaires telles que le RGPD, et les opérations de données (extensions de données Salesforce DX). Odaseva a été imaginée pour Salesforce par des experts de Salesforce, et est approuvée par Salesforce Ventures. Plus de 10 millions d'utilisateurs de Salesforce Enterprise issus de sociétés de premier plan telles que Schneider Electric, Heineken et Robert Half, font confiance à la plateforme de gouvernance des données, d'Odaseva.

