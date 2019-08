Lightspeed annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2020 et met à jour ses perspectives





Hausse de 38 % sur douze mois des produits des activités ordinaires pour le premier trimestre, à 24,1 millions de dollars

Hausse de 40 % sur douze mois des produits tirés des logiciels et des solutions de paiement pour le premier trimestre

Adoption accélérée de Lightspeed Payments par les nouveaux clients de détail américains

Lightspeed présente ses résultats en dollars américains et conformément aux IFRS.

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), principal fournisseur de logiciels, de solutions de paiement et de services de soutien aux commerces de détail et aux restaurants de petite et moyenne envergure, annonce aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

« Les résultats du dernier trimestre témoignent de l'efficacité d'exécution de bon nombre de nos stratégies de croissance mises en oeuvre pour permettre à Lightspeed d'aller de l'avant et de s'assurer une place de chef de file sur le marché des détaillants et restaurateurs de petite et moyenne taille à l'échelle mondiale, a déclaré Dax Dasilva, chef de la direction de Lightspeed. Croissance accélérée du chiffre d'affaires à 38 %, augmentation soutenue du VTB supérieure à 30 % et accroissement des taux d'adoption de Lightspeed Payments pour les nouveaux clients admissibles pendant le trimestre - autant d'indicateurs tangibles de la croissance solide d'une clientèle pour qui un partenariat avec Lightspeed devient de plus en plus un gage de réussite. »

« Nous sommes satisfaits des résultats du premier trimestre, qui traduisent les progrès que nous continuons de marquer dans tous les secteurs importants de notre entreprise tandis que nous déployons des efforts pour devenir une marque d'infonuagique dominante à l'échelle mondiale, souligne Brandon Nussey, chef des finances de Lightspeed. Nos investissements ont permis l'acquisition de nombreux nouveaux clients en Amérique du Nord, et la première année du déploiement de Lightspeed Payments continue de s'annoncer fructueuse, ce qui contribue aux perspectives de croissance générale accrue pour l'exercice. »

Faits saillants financiers du premier trimestre

(À moins d'indication contraire, la période comparative est le trimestre clos le 30 juin 2018) :

Produits des activités ordinaires de 24,1 millions de dollars, en hausse de 38 %

Produits récurrents tirés des logiciels et des solutions de paiement de 21,3 millions de dollars, en hausse de 40 %

Marge brute de 65 %, la marge brute sur les logiciels et les solutions de paiement ayant augmenté de 33 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent

Perte nette de 9,1 millions de dollars, contre une perte nette de 8,1 millions de dollars

BAIIA ajusté 2 de (5,1) millions de dollars, contre un BAIIA ajusté de (2,9) millions de dollars

de (5,1) millions de dollars, contre un BAIIA ajusté de (2,9) millions de dollars Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de (6,3) millions de dollars, contre sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de (2,9) millions de dollars

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 191,4 millions de dollars au 30 juin 2019 et aucune dette

1 Indicateur de rendement clé. Se reporter à la rubrique « Indicateurs de rendement clés ».



2 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » et au rapprochement à la mesure IFRS la plus directement comparable annexé au présent communiqué.

Faits saillants opérationnels

(À moins d'indication contraire, la période comparative est le trimestre clos le 30 juin 2018) :

Hausse de 20 % des emplacements clients 1 à plus de 51 000 au 30 juin 2019

à plus de 51 000 au 30 juin 2019 Hausse de plus de 30 % du VTB 1 à plus de 4,6 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2019 et à plus de 15,6 milliards de dollars pour la période de douze derniers mois close le 30 juin 2019

à plus de 4,6 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin à plus de 15,6 milliards de dollars pour la période de douze derniers mois close le 30 juin 2019 Forte adoption continue de Lightspeed Payments après son lancement le 30 janvier 2019 auprès des clients de détail américains, la demande provenant à la fois des clients nouveaux et existants de Lightspeed. Au cours du trimestre, près de 50% des nouveaux clients de détail américains ont adopté Lightspeed Payments en plus de notre offre de base.

Succès auprès des commerces de détail et des restaurants nord-américains et internationaux opérant dans un environnement complexe. Des clients comme Herschel Supply Company, une marque de sacs à dos affinitaire ayant des dizaines de magasins, le célèbre Crosstown Doughnuts du Royaume-Uni et de l'exploitant d'hôtel de luxe Perle Oban Hotel dans les Highlands écossais ont choisi Lightspeed durant le trimestre. De plus, Kemper Sports , l'un des plus importants exploitants de terrains de golf du monde a retenu Lightspeed pour remplacer ses multiples systèmes existants et équiper ses terrains de golf, restaurants et boutiques du pro dans plus de 100 propriétés à travers l'Amérique du Nord.

, l'un des plus importants exploitants de terrains de golf du monde a retenu Lightspeed pour remplacer ses multiples systèmes existants et équiper ses terrains de golf, restaurants et boutiques du pro dans plus de 100 propriétés à travers l'Amérique du Nord. Lancement réussi de la dernière version du logiciel Lightspeed de gestion des stocks, qui procure aux détaillants PME dotés d'une exploitation complexe davantage de maîtrise pour ce qui est du suivi de leurs stocks, et ce, à l'échelle de tous leur flux de travail omnicanal, notamment une gestion plus serrée des activités de prévente, des commandes en attente et des surventes

Succès toujours indéniable des nouveaux produits tels que Lightspeed Analytics, Lightspeed Loyalty et Lightspeed Payments, affirmant la stratégie de Lightspeed qui consiste à fournir à ses clients un guichet unique pour leurs besoins commerciaux essentiels

Acquisition d'un partenaire stratégique dans le domaine du logiciel, Chronogolf Inc., qui met à profit la plateforme de ventes au détail et de restauration de Lightspeed pour offrir une solution intégrée de gestion de terrains de golf, laquelle comprend des fonctionnalités de réservations et de gestion des adhésions utilisées par plus de 600 exploitants de terrains de golf, surtout en Amérique du Nord. Ce sous-secteur présente d'immenses possibilités pour nos produits existants et servira plus particulièrement d'entonnoir pour Lightspeed Payments.

Acquisition de la société suisse iKentoo, qui apporte à Lightspeed une technologie complémentaire parfaitement adaptée à des déploiements complexes et à grande échelle, ce qui permet à Lightspeed de se substituer plus rapidement aux fournisseurs PDV traditionnels à l'échelle mondiale. iKentoo ajoute environ 4 000 emplacements clients dans des nouveaux pays comme la Suisse, la France et l'Afrique du Sud.



Perspectives financières

Étant donné l'engouement soutenu pour Lightspeed Payments, le maintien d'une dynamique d'ajout de nouveaux emplacements clients et l'incidence des récentes acquisitions d'entreprises, Lightspeed s'attend à ce que ses produits des activités ordinaires, ses sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation et son BAIIA ajusté s'inscrivent dans les fourchettes suivantes :

Deuxième trimestre 2020

Produits des activités ordinaires : 26,5 millions de dollars à 27 millions de dollars, soit une croissance de 42 % à 45 % sur douze mois

Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation : environ 5 millions de dollars

BAIIA ajusté : (5,5) millions de dollars à (6,0) millions de dollars

Exercice 2020

Produits des activités ordinaires de 112,0 millions de dollars à 115,0 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 45 % à 48 %

Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation : 9,5 millions de dollars à 11 millions de dollars

BAIIA ajusté : (18) millions de dollars à (20) millions de dollars

Nos perspectives financières se fondent sur certaines hypothèses, dont les suivantes : nos partenaires continueront de faire des recommandations aussi assidûment que par le passé (d'autant plus que nous venons de lancer Lightspeed Payments qui fait concurrence avec les solutions qu'offrent certains de ces partenaires); les utilisateurs qui adoptent Lightspeed Payments ont un VTB moyen égal ou supérieur à celui de notre utilisateur moyen; les taux d'attachement futurs de Lightspeed Payments demeurent conformes aux taux d'attachement passés et aux attentes; notre capacité de fixer les prix de Lightspeed Payments est conforme à nos attentes et permet de réaliser des marges convenables; notre capacité d'assurer l'expansion de Lightspeed Payments au-delà des clients de détail américains; notre capacité de susciter l'adoption de nos modules par notre clientèle; notre capacité d'intégrer efficacement les entreprises que nous avons acquises et de tirer les avantages attendus de leur acquisition; notre capacité de gérer le roulement de notre clientèle. Nos perspectives financières, et notamment les diverses hypothèses qui les sous-tendent, constituent de l'information prospective et doivent être lues dans l'esprit de la mise en garde concernant l'information prospective qui figure ci-après. En raison de nombreux facteurs, nos résultats, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations peuvent sensiblement s'écarter de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris les risques et incertitudes liés aux éléments suivants : l'obtention et la rétention de clients; l'augmentation des ventes; la mise en place de notre stratégie de croissance; l'accélération du déploiement de Lightspeed Payments; notre appui sur un seul fournisseur des composantes de la technologie que nous offrons sur Lightspeed Payments; l'amélioration de la fonctionnalité, de la performance, de la fiabilité, de la conception, de la sécurité et de l'extensibilité de notre plateforme; notre capacité de livrer concurrence; les relations stratégiques avec des tiers; notre appui sur l'intégration de solutions de traitement de paiement de tiers; la compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers; l'évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme; l'obtention, le maintien et la protection de notre propriété intellectuelle; les ventes internationales et l'usage de notre plateforme dans différents pays; notre situation de trésorerie et ressources en capital; les litiges et la conformité à la réglementation; les changements dans la législation fiscale et son application; l'expansion de notre force de vente; le maintien de la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation; le contexte macroéconomique des PME et les fluctuations du change. L'information prospective a pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction quant à notre rendement financier. Elle peut ne pas convenir à d'autres buts.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Lightspeed tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour faire le point sur ses résultats financiers à 8 h, heure de l'Est, le jeudi 8 août 2019. Pour accéder à la conférence téléphonique, on composera le 866.211.3060 aux États-Unis et au Canada, ou le 647.689.6576 à l'extérieur de l'Amérique du Nord ainsi que le code d'accès 4294489. La webdiffusion sera transmise en direct à l'onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l'adresse https://investors.lightspeedhq.com.

On pourra entendre la conférence en reprise du 8 août 2019, à partir d'environ 11 h, heure de l'Est, au 15 août 2019, jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, en composant le 800.585.8367 aux États-Unis et au Canada, ou le 416.621.4642 à l'extérieur de l'Amérique du Nord. La webdiffusion sera archivée à l'onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l'adresse https://investors.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed

Présente dans environ 100 pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour un complément d'information : www.lightspeedhq.com

Réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

Mesures non conformes aux IFRS

L'information présentée dans le communiqué inclut certaines mesures financières telles que le « BAIIA ajusté », la « marge brute non conforme aux IFRS », les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS », les « frais de recherche et de développement non conformes aux IFRS » et les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS ». Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n'ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures analogues présentées par d'autres entreprises. Elles s'ajoutent plutôt aux mesures IFRS et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures IFRS. Les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions annuels, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

La marge brute non conforme aux IFRS, les frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS, les frais de recherche et de développement non conformes aux IFRS et les frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS sont des mesures financières hors PCGR qui ne tiennent pas compte de l'incidence de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la charge de rémunération à base d'actions et des charges sociales connexes, de la perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables, de la charge de rémunération liée aux acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change et des frais liés au placement.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Emplacements clients. Un « emplacement client » est un emplacement client facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu'il s'agisse d'emplacements physiques ou de sites de commerce électronique.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées sur notre plateforme infonuagique SaaS pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, droits de douane et taxes à la valeur ajoutée.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives financières (notamment les produits des activités ordinaires, les entrées et sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation et le BAIIA ajusté) et aux événements ou résultats prévus; elle peut comprendre des renseignements sur notre situation financière, notre stratégie d'affaires, nos stratégies de croissance, les marchés à notre portée, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs. En particulier, est considérée comme prospective l'information sur nos attentes à l'égard des résultats, du rendement, des réalisations, des perspectives et des possibilités futurs ou des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités.

Dans certains cas, l'information prospective se signale par la terminologie utilisée : « prévoir », « cibler », « s'attendre à », « il existe une possibilité que », « budget », « calendrier », « estimation », « perspectives », « prévision », « projection », « éventuel », « stratégie », « avoir l'intention de », « croire », « estimer » ainsi que diverses variations ou flexions de ces termes, notamment au futur, au conditionnel ou à la forme négative, de même que des mots, expressions ou énoncés stipulant que certains événements, résultats, actions ou mesures peuvent ou pourraient « se produire » ou « survenir », « être atteints » ou « être prises », ou l'inverse, et d'autres termes ou expressions de même nature. En outre, tout énoncé qui se rapporte à des attentes, intentions, projections ou autres allusions à des événements ou circonstances futurs contient de l'information prospective. Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements ou de circonstances futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur des opinions, estimations et hypothèses que nous jugeons appropriées et raisonnables à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective est subordonnée à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l'information prospective. Ces facteurs de risque englobent, mais ne s'y limitent pas, ceux mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Si l'un ou l'autre de ces risques ou incertitudes devait se matérialiser ou si les opinions, estimations ou hypothèses qui sous-tendent l'information prospective devaient se révéler erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient s'écarter de manière significative de ceux qui sont prévus dans l'information prospective.

Nous avons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière significative de ceux exposés dans l'information prospective; cependant, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas connus pour l'instant ou que nous estimons négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir cet effet. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, puisque les résultats obtenus et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux que l'information prospective laisse présager. Aucun énoncé prospectif n'est garant des résultats futurs. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date d'établissement de celui-ci (ou à toute autre date mentionnée) et est susceptible de changer après cette date. Nous nous dégageons de toute intention, de toute obligation et de tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations ou d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

États consolidés résumés du résultat net et du résultat global



(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions et les montants par action, non audité) Trimestres

clos les 30 juin







2019 $ 2018 $





Produits des activités ordinaires 24 065 17 471





Coût direct des produits 8 366 5 390





Marge brute 15 699 12 081





Charges d'exploitation



Frais généraux et administratifs 4 411 2 644 Recherche et développement 6 303 4 184 Vente et commercialisation 13 040 8 647 Amortissement des immobilisations corporelles 390 272 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 414 - Perte (profit) de change (330) 119 Charge de rémunération liée à des acquisitions 707 - Amortissement des immobilisations incorporelles 1 012 980





Total des charges d'exploitation 25 947 16 846





Perte d'exploitation (10 248) (4 765)





Perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables - (2 952) Produit d'intérêts, déduction faite des charges 1 019 58





Perte avant impôt sur le résultat (9 229) (7 659)





Charge (produit) d'impôt



Exigible 20 (5) Différé (152) 471





Total de la charge (du produit) d'impôt (132) 466





Perte nette et résultat global (9 097) (8 125)





Perte par action - De base et diluée (0,11) (0,28)

États consolidés résumés de la situation financière





Au (en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions et les montants par action, non audité) 30 juin 2019 $

31 mars 2019 $ Actif













Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie 191 440

207 703 Débiteurs 6 954

8 424 Stocks 348

269 Charges payées d'avance et dépôts 1 885

1 527 Actifs au titre des commissions 3 787

3 677







Total de l'actif courant 204 414

221 600







Actifs au titre de droits d'utilisation liés à un contrat de location 12 028

- Immobilisations corporelles, montant net 5 385

5 372 Immobilisations incorporelles, montant net 8 815

2 618 Goodwill 27 402

22 536 Actifs au titre des commissions 2 934

2 993 Autres actifs non courants 710

506 Actif d'impôt différé 155

186







Total de l'actif 261 843

255 811







Passif et capitaux propres













Passif courant





Créditeurs et charges à payer 15 956

16 183 Obligations locatives 2 057

- Passif d'impôt exigible 131

135 Partie courante des produits différés 33 094

32 317







Total du passif courant 51 238

48 635







Passif d'impôt différé 1 093

706 Produits différés 6 819

8 025 Obligations locatives 11 475

- Autres passifs non courants 1 060

1 779







Total du passif 71 685

59 145







Capitaux propres (négatifs)





Capital-actions





84 275 039 actions ordinaires émises et en circulation, capital-actions autorisé illimité (83 752 210 actions au 31 mars 2019) 654 471

652 336 Capital apporté supplémentaire 4 732

4 278 Déficit cumulé (469 045)

(459 948)







Total des capitaux propres 190 158

196 666







Total du passif et des capitaux propres (négatifs) 261 843

255 811

États consolidés résumés des flux de trésorerie



(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions et les montants par action, non audité) Trimestres

clos les 30 juin

2019 $ 2018 $





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette (9 097) (8 125) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie



Charge de rémunération liée à des acquisitions 707 - Perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables - 2 952 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 012 980 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation liés à un contrat de location 804 272 Impôt sur le résultat différé (152) 471 Charge de rémunération à base d'actions 912 388 Perte de change latente (profit de change latent) 5 78 (Augmentation) diminution des actifs d'exploitation et augmentation (diminution) des passifs d'exploitation



Débiteurs 2 418 757 Charges payées d'avance et dépôts (358) 163 Stocks (79) (87) Actifs au titre des commissions (51) (49) Autres actifs non courants (224) 225 Créditeurs et charges à payer (1 178) (972) Passif d'impôt exigible (4) (78) Produits différés (479) 208 Autres passifs non courants 478 (25) Produit d'intérêts, déduction faite des charges (1 019) (58)





Total - Activités d'exploitation (6 305) (2 900)





Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Entrées d'immobilisations corporelles (393) (411) Règlement d'une obligation liée à l'acquisition d'une entreprise (1 215) - Acquisition d'une entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise (9 115) - Produit d'intérêts 1 259 -





Total - Activités d'investissement (9 464) (411)





Flux de trésorerie liés aux activités de financement



Produit de l'exercice d'options sur actions 1 178 30 Frais d'émission d'actions (1 401) - Règlement d'obligations locatives (506) -





Total - Activités de financement (729) 30





Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 235 (79)





Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (16 263) (3 360)





Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 207 703 24 651





Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 191 440 21 291





Intérêts versés - - Impôt sur le résultat payé - 81

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS





Trimestres

clos les 30 juin





(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions

et les montants par action, non audité) 2019 $ 2018 $





Perte nette (9 097) (8 125) Perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables1) - 2 952 Charge de rémunération à base d'actions et charges sociales2) 2 879 488 Amortissements3) 1 816 1 252 Perte (profit) de change4) (330) 119 Produit d'intérêts, déduction faite des charges3) (1 019) (58) Charge de rémunération liée à des acquisitions5) 707 - Frais liés au placement6) 28 - Charge d'impôt (132) 466





BAIIA ajusté (5 148) (2 906)





1) Ces coûts incluent les coûts liés à la variation de valeur de nos actions privilégiées rachetables entre les périodes, et constituent une charge hors trésorerie. Avant la clôture de notre premier appel public à l'épargne, la totalité de nos actions privilégiées rachetables ont été converties, le passif a été ramené à néant et une augmentation d'un montant égal a été portée au capital?actions. Ces actions n'auront plus d'incidence sur nos résultats d'exploitation.



2) Cette charge est une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions aux termes de nos régimes d'options sur actions à l'intention de nos employés et administrateurs. Elle inclut les charges sociales, qui sont directement attribuables à la rémunération à base d'actions, sont des estimations appelées à changer et ne sont pas une sortie de trésorerie. Nous prévoyons que la composante charges sociales de la rémunération à base d'actions ne constituera pas une sortie de trésorerie.



3) Du fait de l'adoption d'IFRS 16 Contrats de location, la perte nette tient compte d'un montant de 414 $ lié à l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et d'une charge d'intérêts de 184 $ sur les obligations locatives, et exclut un montant de 486 $ lié aux charges locatives. Se reporter à la rubrique « Méthodes comptables et estimations comptables critiques » pour un complément d'information sur l'adoption d'IFRS 16.



4) Ces pertes et (profits) hors trésorerie sont liés à la conversion de devises.



5) Cette charge représente une partie du coût d'achat associée aux obligations d'emploi continu de certains employés clés des entreprises acquises.



6) Ces frais se rapportent à notre premier appel public à l'épargne et comprennent les honoraires de professionnels, d'avocats, d'experts-conseils et de comptables, qui ne sont pas des frais récurrents et n'auraient pas été autrement engagés.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS

Le tableau ci-après présente la charge de rémunération à base d'actions, et la charge sociale qui s'y rapporte, incluse dans les résultats d'exploitation pour les trimestres clos les 30 juin 2019 et 2018.



Trimestres

clos les 30 juin (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) 2019 $ 2018 $





Marge brute 15 699 12 081 En pourcentage des produits 65,2% 69,1% Ajouter : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 240 23





Marge brute non conforme aux IFRS 15 939 12 104 En pourcentage des produits 66,2% 69,3%





Frais généraux et administratifs 4 411 2 644 En pourcentage des produits 18,3% 15,1% Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 962 18





Frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS 3 449 2 626 En pourcentage des produits 14,3% 15,0%





Frais de recherche et développement 6 303 4 184 En pourcentage des produits 26,2% 23,9% Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 577 207





Frais de recherche et développement non conformes aux IFRS 5 726 3 977 En pourcentage des produits 23,8% 22,8%





Frais de vente et de commercialisation 13 040 8 647 En pourcentage des produits 54,2% 49,5% Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 1 100 240





Frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS 11 940 8 407 En pourcentage des produits 49,6% 48,1%

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 19:45 et diffusé par :