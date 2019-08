Technologies D-BOX annonce l'élection de ses administrateurs





MONTRÉAL, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) (« D-BOX » ou la « société »), un chef de file mondial de l'industrie du divertissement immersif, a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.



Tous les candidats à l'élection des membres du conseil d'administration qui ont été proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 28 juin 2019 ont été élus à titre d'administrateurs lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la société.

Élaine Cousineau Phénix ne s'est pas présentée à la réélection au poste d'administratrice de la Société. Le conseil d'administration souhaite la remercier pour ses 15 années au conseil. Elle a aussi présidé le comité d'audit avec une rigueur qui aura su rassurer tous les administrateurs.

Les résultats du vote sont les suivants :

Nom du candidat En faveur % de votes pour Abstentions % d'abstentions Claude Mc Master 65 754 076 84,75% 11 834 969 15,25% Brigitte Bourque 66 132 828 85,23% 11 456 217 14,77% Jean-René Halde 65 506 072 84,43% 12 082 973 15,57% Gary M. Collins 66 854 928 86,17% 10 734 117 13,83% Louis P. Bernier 66 047 326 85,12% 11 541 719 14,88% Robert D. Copple 67 102 816 86,48% 10 486 229 13,52%

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX inc. est une société canadienne cotée à la Bourse de Toronto (TSX : DBO). Son siège social est situé à Montréal et elle possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. www.d-box.com

Pour de plus amples renseignements :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Claude Mc Master

Président et chef de la direction

450 876 1222

cmcmaster@d-box.com

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Steve Li

Vice-président, relations avec les investisseurs et alliances stratégiques

450 442 3003 poste 403

sli@d-box.com

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 18:30 et diffusé par :