Signifyd lance Seamless SCA pour fournir une solution DSP2 axée sur le client

Signifyd a lancé aujourd'hui Signifyd Seamless SCA, un ensemble inédit de services de paiement sécurisés modernes répondant aux exigences du règlement DSP2 et permettant aux détaillants d'optimiser leurs revenus tout en fournissant à leurs clients des expériences d'achat fluides qui les fidélisent et optimisent leur valeur nette à vie.

Les commerçants utilisant Seamless SCA seront entièrement préparés pour les prochaines exigences DSP2 en Europe, dont l'entrée en vigueur est prévue pour septembre. DSP2, ou la deuxième Directive sur les services de paiement, est un règlement de protection du consommateur de l'Union européenne qui exige que les entreprises effectuant des transactions en ligne améliorent la sécurité.

La solution de Signifyd, qui est prête aujourd'hui pour des démonstrations et pour des essais de preuve de concept, est entièrement compatible avec le protocole EMV 3-D Secure 2. Elle embrasse DSP2 de front, au lieu de se tourner vers diverses exonérations pour éviter de répondre aux nouvelles exigences en matière de protection des consommateurs.

Signifyd Seamless SCA fournit une solution clairement différenciée qui va au-delà de ce qu'exige DSP2. L'approche holistique de Seamless SCA fournit la capacité unique de réaliser une solide autorisation client sans augmentations graduelles pour l'ensemble des transactions, pas uniquement les exonérations.

« Les stratégies d'évitement telles que l'optimisation des exonérations pour contourner la nécessité de SCA ne constitue pas une vraie solution. Fournir une excellente expérience SCA l'est », a déclaré J. Bennett, vice-président en charge des opérations et du développement d'entreprise de Signifyd. « Il semble que l'application d'une solide authentification client sera retardée, notamment après la Déclaration conjointe de l'industrie faite le 1er août par Visa, Mastercard et par des consortiums de paiements et de détaillants européens. Mais les détaillants qui se préparent dès maintenant disposeront d'un avantage compétitif lors l'entrée en vigueur. »

La gestion d'exonérations limitées basées sur les valeurs de transaction, le risque de fraude et les listes blanches créera des tracasseries administratives pour les détaillants et il est peu probable qu'elles fournissent une valeur proportionnelle au coût en termes de temps et de ressources. En réalité, les exonérations les plus fréquemment citées sont parfois uniquement applicables aux paniers à faible valeur et, au final, dépendent des faibles taux de fraude des banques acquéreuses et émettrices. Les détaillants ne peuvent contrôler aucun de ces facteurs.

Signifyd connait bien le paysage d'authentification des transactions, ayant compté sur les trois piliers de SCA depuis des années, à savoir : quelque chose que l'acheteur sait, quelque chose que l'acheteur a, quelque chose que l'acheteur est. Son Commerce Network de plus de 10 000 commerçants qui vendent dans plus de 100 pays pilote l'intelligence artificielle avancée qui rend obsolète l'ajout d'étapes de rupture au processus d'achat, telles que la nécessité d'un NIP pour valider une transaction.

La même IA pilote la Protection garantie contre la fraude et la Protection INR de Signifyd, ce qui rend les commerçants financièrement indemnes relativement aux commandes approuvées pour les transactions frauduleuses et les réclamations des clients selon lesquelles les paquets ne sont pas arrivés. Les machines en apprentissage permanent signifient également que Signifyd peut automatiser la gestion des rétrofacturations non liées à la fraude.

Pour voir Seamless SCA, la toute dernière innovation de Signifyd, en action, rejoignez-vous lors du prochain webinaire de lancement du produit le 3 septembre à 15 h. heure d'été britannique / 16 h HAEC.

À propos de Signifyd

Signifyd permet un commerce sans crainte en fournissant une plateforme de protection du commerce de bout en bout. Piloté par le Signifyd Commerce Network, son moteur d'apprentissage machine avancé est capable de protéger les commerçants de la fraude, des abus des consommateurs et des pertes de revenus causés par les obstacles et la friction dans l'expérience d'achat. Signifyd compte parmi ses clients un certain nombre d'entreprises figurant dans la liste du classement Fortune 1000 et dans le Top 500 des commerçants en ligne. Le siège de Signifyd est situé à San Jose, en Californie, et l'entreprise dispose de sites à Denver, New York, Belfast, et Londres.

