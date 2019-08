Xi'an crée plus de la moitié de ses 105 « beaux villages » prévus avant l'échéance fixée





XI'AN, Chine, 7 août 2019 /CNW/ - L'administration municipale de Xi'an a annoncé que 85 des 105 villages figurant sur la liste du projet de création de « beaux villages » 2019 avaient été achevés au cours de la première moitié de l'année 2019 à la fin juillet.

Depuis le lancement du plan d'action triennal (2018-2020) pour l'amélioration de l'environnement des résidents ruraux de Xi'an en 2018, la Ville a entamé et poursuivi la promotion de la reconstruction de « beaux villages ». Grâce à l'amélioration des infrastructures rurales, à la mise en oeuvre d'initiatives telles que le triage des déchets et la bonification de la protection des bâtiments historiques, l'environnement rural de la région s'est considérablement amélioré.

« Nous suivons les principes de la culture traditionnelle guangzhong pour orienter la restauration de l'architecture historique et nous essayons d'éviter de construire des places publiques trop grandes et des aménagements modernes qui n'ont pas leur place, car ceux-ci peuvent créer une forme d'aliénation culturelle », a déclaré Baoming Miao du bureau du logement et du développement urbain et rural de Xi'an. « L'objectif est de reconstruire les villages de façon à ce qu'ils atteignent un niveau écologique relativement élevé tout en respectant notre véritable culture et notre patrimoine rural. »

Le village de Baijiawan dans le district de Chang'an, avec ses perspectives ordonnées et sa forte saveur locale, a été désigné comme village modèle parmi les projets réalisés. Après la reconstruction du village, toutes ses ruelles ont été asphaltées et peintes avec des lignes de marquage claires. Chaque rue est désormais dotée de lampadaires solaires, de parterres de fleurs en brique bleue et de clôtures en bambou faites à la main où le laurier et le raisin peuvent pousser librement. Un centre de conditionnement physique moderne et une place publique sous le thème « jardin champêtre » sont adjacents à une série de pots en faïence peints arborant des masques de l'opéra du Shaanxi utilisés pour la culture des fleurs de lotus.

Depuis le lancement du projet en 2018, 346 villages ont mis en oeuvre des travaux de restauration, alors que 241 collectivités ont été contrôlées et acceptées en fonction de tests indépendants menés sur place. Au cours de l'évaluation, le village de Lijiayan dans la ville de Caotang a reçu le titre de « beau village chinois où il fait bon vivre », tandis que le village de Ren de la ville de Tongyuan, du district de Gaoling, a été élu « village modèle en matière de restauration de l'environnement ».

D'ici la fin de l'année 2020, l'administration municipale de Xi'an a pour objectif de restaurer 320 « beaux villages » au total, façonnant ainsi un paysage rural traditionnel pour l'avenir.

Parallèlement au projet de création de « beaux villages », Xi'an aspire à développer l'agriculture moderne en mettant sur pied une « zone spéciale de développement agricole ». Pour promouvoir le projet, une série de festivals thématiques ont été organisés, le plus célèbre étant le « festival des agriculteurs de Xi'an », un événement annuel qui accélère le développement agricole et aide les paysans à s'enrichir. Parmi les points saillants de l'événement, mentionnons la danse traditionnelle du dragon, les concours de chansons folkloriques, les concours d'arts visuels, la peinture et le découpage de papier traditionnels ainsi que la cuisine de la ferme à la table qui met en valeur les produits ruraux locaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter : http://www.xa.gov.cn/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/958003/Beautiful_Villages.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 16:39 et diffusé par :