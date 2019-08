L'ARSF annonce que de nouveaux membres se joindront à son conseil d'administration





TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Bryan Davies, président de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), est heureux d'annoncer la nomination de Joanne De Laurentiis et de Brent Zorgdrager au conseil d'administration de l'ARSF pour un mandat de deux ans.

Dirigeante chevronnée en services financiers, Joanne De Laurentiis possède une longue expérience en gouvernance, en particulier dans la direction de groupes à intérêts multiples qui représentent et défendent des secteurs dans le domaine. Présidente et chef de la direction de l'Institut des fonds d'investissement du Canada de 2006 jusqu'à sa retraite en juillet 2016, Mme De Laurentiis a aussi occupé les mêmes fonctions à l'Association canadienne des coopératives financières, à Mondex Canada et à l'Association Interac.

Mme De Laurentiis est présidente du comité indépendant de révision de PIMCO, et siège au conseil d'administration de Dealnet Financial et de la Fondation canadienne d'éducation économique, en plus d'être agrégée supérieure à l'Institut C.D. Howe. Par le passé, elle a siégé à de nombreux conseils d'administration, dont celui de Toronto Financial Services Alliance, de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et de l'Association canadienne des paiements, ainsi qu'au conseil consultatif d'Equifax. Mme De Laurentiis est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et elle parle couramment l'italien.

En 2007, Brent Zorgdrager s'est joint à la Kindred Credit Union à titre de directeur des finances - il occupait concurremment le même poste à Meritas Financial Inc., dont Kindred était alors copropriétaire. M. Zorgdrager a joué un rôle important dans la fusion de Meritas avec le Groupe Financier Qtrade en 2010. À titre de directeur général de 2010 à janvier 2019, M. Zorgdrager a supervisé le repositionnement de la coopérative située à Kitchener, auparavant connue sous le nom de Mennonite Savings and Credit Union.

Sous sa gouverne, la Kindred Credit Union a pris de l'expansion jusqu'à devenir la dixième plus importante credit union en Ontario, avec plus de 22 000 membres et des actifs de plus d'un milliard de dollars. M. Zorgdrager a aussi contribué à la réputation que s'est taillée la credit union en matière de responsabilité sociale en étant l'un des premiers à adopter des produits IRS, les fonds communs de placement de la famille IRS Meritas et des produits OikoCredit Global Impact GIC, ce qui a permis à la Kindred d'obtenir une certification B CorporationMC en 2017. En 2018, il a reçu le prix Gary Gillam Award de responsabilité sociale. Auparavant, M. Zorgdrager avait travaillé 17 ans à la Financière Manuvie, où il a occupé des postes de direction dans le domaine des finances, notamment celui de directeur des finances de l'unité d'affaires Solutions Épargne et retraite collectives.

Brent Zorgdrager est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, et il est comptable agréé et comptable professionnel agréé. Il siège au conseil d'administration de l'Association pour l'investissement responsable et occupe par intérim le poste de directeur général de Dix Mille Villlages Canada, une entreprise sociale qui achète à un prix équitable des produits à des artisans afin de leur permettre de les distribuer partout au Canada.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la longue et solide expérience ainsi que sur le leadership de ces deux personnes au sein de l'ARSF, déclare Bryan Davies, président du conseil de l'ARSF. Les membres du conseil d'administration de l'ARSF partagent la volonté de Mme De Laurentiis d'accroître les connaissances financières des consommateurs et ils tireront profit de l'expérience de M. Zorgdrager dans le secteur de Credit Union. »

Vous trouverez les biographies des membres du conseil à www.fsrao.ca.

