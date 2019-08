Morneau Shepell complète l'acquisition précédemment annoncée d'actifs de Mercer afin de poursuivre son expansion aux États-Unis





TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (TSX : MSI) (« Morneau Shepell » ou la « société »), le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie qui adopte une approche intégrée du mieux-être, annonce aujourd'hui avoir conclu l'acquisition précédemment annoncée des activités d'administration des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) et d'avantages sociaux de Mercer destinés au segment des grandes entreprises de Mercer aux États-Unis. Sur le prix d'achat total s'élevant approximativement à 57 millions de dollars US, environ 40 millions de dollars US ont été versés en espèces au moyen des facilités de crédit renouvelables de la société. Le solde sera payé au cours de l'année à venir, sous réserve de certains rajustements suivant la clôture.

« Nous sommes heureux d'accueillir les très talentueux employés qui se joignent à nous dans la foulée de l'acquisition ainsi que nos nouveaux clients, que nous serons ravis de soutenir tout en offrant des services exceptionnels à leurs employés, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction de Morneau Shepell. Cette acquisition s'inscrit dans notre plan stratégique, dont l'expansion aux États-Unis est une composante cruciale. »

La société prévoit que cette acquisition représentera environ 12 pour cent du revenu annualisé de Morneau Shepell. En outre, la société s'attend à ce que la marge sur BAIIA rajusté soit légèrement diluée à court terme.

Grâce à cette transaction, Morneau Shepell ajoutera environ deux millions de participants, solidifiant sa position de chef de file en administration de régimes de retraite PD et d'avantages sociaux sur le continent.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte presque 5 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

Information prospective

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué ont un caractère prospectif au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, comme les énoncés au sujet d'événements, de résultats, de circonstances, de rendements ou de prévisions anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés contenant des verbes tels que « pouvoir », « s'attendre », « croire », « anticiper » ou d'autres termes susceptibles de créer un effet semblable peuvent constituer des énoncés prospectifs. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend les gains anticipés, la croissance de la marge et les revenus annualisés, les attentes quant à une croissance rentable future et les autres avantages escomptés découlant de cette acquisition. La société croit que les attentes exprimées dans cette information prospective sont raisonnables, mais rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. En conséquence, on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est fondée sur diverses hypothèses et attentes que Morneau Shepell juge raisonnables dans les circonstances. Rien ne garantit que ces hypothèses et ces attentes se révéleront exactes. Ces hypothèses et ces attentes sont fondées sur l'information dont Morneau Shepell dispose actuellement, y compris l'information obtenue de tiers et le rendement passé des activités de Morneau Shepell et des activités acquises. Ces hypothèses comprennent le rendement financier anticipé, les tendances commerciales et économiques actuelles, les perspectives commerciales, les devises, les taux de change et d'intérêt, les coûts estimatifs, la capacité de Morneau Shepell d'obtenir du financement à des conditions acceptables et de réaliser les économies et les ventes croisées anticipées afin de concrétiser les synergies anticipées, et ce, sous réserve des risques et des incertitudes décrites ci-après. Les lecteurs sont prévenus que la liste d'hypothèses ci?dessus n'est pas exhaustive.

Ces énoncés prospectifs ne sauraient garantir aucun rendement futur et sont assujettis à de nombreux risques et à de nombreuses incertitudes, dont ceux décrits dans les documents de la société déposés auprès du public (qui sont disponibles en anglais dans le site Web SEDAR, à sedar.com). Ces risques et ces incertitudes sont liés notamment à la capacité de la société de maintenir sa rentabilité et de gérer sa croissance, à sa dépendance envers les systèmes d'information et la technologie, à sa réputation, à sa dépendance vis-à-vis de ses principaux clients et de ses spécialistes clés ainsi qu'à la conjoncture économique. Un grand nombre de ces risques et de ces incertitudes peuvent influencer les résultats réels de la société et faire en sorte que ceux-ci diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans tout énoncé prospectif émis par la société ou en son nom. En raison de ces risques et de ces incertitudes, il est recommandé aux investisseurs de ne pas considérer indûment ces énoncés prospectifs comme des prédictions de résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont faits sous réserve de la présente mise en garde. Ces énoncés sont faits en date du présent communiqué de presse et, sauf pour se conformer aux lois applicables, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. De plus, la société n'assume aucune obligation de commenter toute analyse, toute prévision ou tout énoncé émis par une tierce partie à l'égard de la société, de ses résultats financiers ou d'exploitation, ou encore de son titre.

