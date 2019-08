Des milliers de Canadiens se joignent au médaillé olympique et participent à « BOUGEZ pour vaincre le cancer »

Le médaillé d'or olympique, Adam Kreek, BOUGE pour vaincre le cancer et inspire d'autres personnes à BOUGER pour soutenir la recherche et les programmes de soutien aux patients. Les Canadiens et les Québécois peuvent...

Tourisme Montréal et Niantic, créateur du très populaire jeu mobile en réalité augmentée Pokémon GO avec The Pokémon Company, ont annoncé que le festival Pokémon GO Safari Zone, nouvel événement planétaire en monde réel autour du jeu, sera présenté...