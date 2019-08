Prêts et bourses - Les étudiantes et étudiants peuvent dès maintenant remplir leur demande d'aide financière pour l'année 2019-2020





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Programme de prêts et bourses du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) est le principal programme d'aide financière aux études du gouvernement du Québec. Il permet aux étudiantes et aux étudiants québécois dont les ressources financières sont insuffisantes de poursuivre à temps plein des études secondaires en formation professionnelle, des études collégiales ou des études universitaires. Ce programme est à caractère contributif, ce qui signifie que les revenus de l'étudiant et, s'il y a lieu, ceux de ses parents, de sa conjointe ou de son conjoint, sont pris en compte dans le calcul du montant accordé. Les premiers montants d'aide financière sont accordés sous forme de prêts de base sans intérêts durant les études à temps plein. Une bourse qui n'a pas à être remboursée est également accordée aux personnes dont les besoins financiers sont importants. Si elles sont admissibles au Programme, les personnes ayant une déficience fonctionnelle majeure reconnue reçoivent leur aide financière sous forme de bourse uniquement.

Pour être admissibles à ce programme, les personnes doivent avoir leur citoyenneté canadienne ou détenir un statut légal au Canada, résider au Québec, étudier à temps plein, être admises dans un établissement d'enseignement reconnu par le MEES et ne pas avoir atteint la limite d'endettement ou le nombre de mois d'admissibilité pour lequel une aide peut être accordée. Les étudiantes et étudiants ayant de jeunes enfants, les étudiantes enceintes de 20 semaines et d'autres clientèles ayant des limitations fonctionnelles peuvent, à certaines conditions, bénéficier du Programme en étudiant à temps partiel.

Afin d'avoir un aperçu du montant d'aide financière qui pourrait être accordé, un simulateur de calcul est disponible sur le site Web de l'Aide financière aux études (www.afe.gouv.qc.ca). On y retrouve également toute l'information détaillée sur le programme ainsi que des vidéos explicatives. Afin de recevoir l'aide financière le plus tôt possible, il est recommandé de remplir la demande d'aide financière dès maintenant. Il est aussi conseillé de la remplir en ligne plutôt que sur papier. Les déclarations du père, de la mère ou du conjoint, lorsque requis, peuvent également être remplies sur le Web. Pour toute question en lien avec ce programme, vous pouvez joindre le bureau d'aide financière de votre établissement scolaire ou le service à la clientèle de l'Aide financière aux études par téléphone : 514 864-3557 (région de Montréal) ou au 1 877 643-3750 (à l'extérieur de la région de Montréal).

Bureau d'aide financière du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Au besoin, les étudiantes et étudiants admis au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent contacter le bureau d'aide financière du Cégep au 450 347-5301, poste 2360 ou consulter la section « Aide financière, prêts et bourses » du site Web www.cstjean.qc.ca pour obtenir de plus amples informations. Il est aussi possible d'obtenir du soutien pour remplir une demande et évaluer le montant d'aide financière qui pourrait être accordé. Un poste de travail informatique et un numériseur sont mis à la disposition de la population étudiante. Afin d'éviter les erreurs, il est conseillé de faire vérifier sa demande et les documents requis, s'il y a lieu, avant de les transmettre. Le bureau d'aide financière est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Bon à savoir

Puisque l'admissibilité au Programme de prêts et bourse est limitée, il peut être avantageux de ne pas faire de demande d'aide financière certaines années, particulièrement lorsque l'aide financière accordée est versée sous forme de prêt seulement et que les ressources financières sont suffisantes.

Le calcul de l'aide financière pour l'année 2019-2020 est basé notamment sur les revenus de l'étudiant de l'année 2019 (1 er janvier au 31 décembre). Il est important de ne pas sous-évaluer le montant estimé afin de ne pas recevoir d'aide financière en trop.

Les montants calculés pour les frais de transport des personnes qui demeurent chez leurs parents à l'extérieur de Saint-Jean-sur-Richelieu sont de 97 $ par mois. Ces montants ne couvrent aucunement les frais d'achat et d'utilisation d'un véhicule. Il est souvent plus avantageux financièrement de demeurer en résidence, en chambre ou en colocation dans un appartement avec d'autres personnes, près du Cégep, que de s'acheter une auto.

En présentant une demande de prêts et bourses, certains frais peuvent être réclamés à la suite de la demande : achat d'orthèses visuelles, frais de médicaments, allocation pour du matériel d'appui à la formation, etc.

Plusieurs personnes ne font pas de demande de peur de s'endetter alors qu'elles auraient droit à des montants de bourse importants. Notez qu'il est possible de rembourser en tout temps le montant des prêts accordés. De plus, la perte de revenus d'emploi due à la prolongation des études est souvent plus importante que le montant du prêt à rembourser.

Le Programme de remise de dette permet aux personnes qui ont réalisé leurs études dans les délais prévus et qui ont reçu une bourse à chacune de ces années d'études, de bénéficier d'une réduction de dette de 15 %.

En raison du calcul d'une exemption sur les revenus de l'étudiant, plusieurs personnes connaissent une baisse significative du montant d'aide financière qui leur est accordée au cours de leur deuxième année d'études.

L'aide financière de l'étudiant dont la contribution des parents ou du conjoint est prise en compte dans le calcul de l'aide financière peut être révisée à la hausse si les revenus des personnes considérées sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente.

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Bibliothèque)

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 15:45 et diffusé par :