Le gouvernement canadien injecte 137 millions de dollars dans CANARIE avec la reconduction de son mandat de 2020 à 2024

OTTAWA, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CANARIE, un des piliers de l'écosystème de l'infrastructure de recherche numérique (IRN) qui sous-tend la recherche, l'éducation et l'innovation au Canada, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral investira 137 millions de dollars pour appuyer ses activités de 2020 à 2024. Dévoilé l'avant-dernière année de son mandat actuel (qui court de 2015 à 2020), cet engagement permettra à l'organisation de poursuivre ses activités et de continuer à dispenser ses services sans hiatus, et fera en sorte que CANARIE investisse stratégiquement dans les infrastructures et les services destinés aux milieux canadiens de la recherche et de l'innovation. Outre cet investissement, le gouvernement canadien a remis huit millions de dollars à CANARIE pour que l'organisme améliore la connectivité dans le Nord et fasse avancer les projets en cybersécurité au cours de la dernière année de son mandat actuel.



Durant son nouveau mandat, CANARIE se concentrera sur l'évolution du réseau et les initiatives qui permettront aux scientifiques et aux entrepreneurs du pays de récolter les fruits de l'infonuagique, des jeux volumineux de données et de la coopération mondiale en recherche. Le gouvernement canadien confie de nouveau à CANARIE le soin d'enrichir les compétences des équipes d'experts qui renforcent la cybersécurité dans les milieux canadiens de la recherche et de l'éducation, et de leur procurer les outils nécessaires pour cela.

Parallèlement, grâce à ce nouvel apport financier, CANARIE adaptera les activités de son programme d'infonuagique ATIR de même que son partenariat avec CENGN ? Canada's Centre of Excellence in Next Generation Networks afin d'aider le secteur privé à innover davantage. CANARIE collaborera avec ses partenaires de l'écosystème de l'IRN pour faciliter le développement et le perfectionnement des logiciels de recherche de pointe et des outils servant à gérer les données scientifiques.

La reconduction du mandat de CANARIE s'inscrit dans la stratégie du gouvernement fédéral relative à l'infrastructure de recherche numérique (IRN) et est le résultat des efforts collectifs déployés pour montrer qu'il faut à tout prix continuer d'investir dans l'infrastructure numérique indispensable à la recherche, c'est-à-dire les réseaux ultrarapides, les centres de calcul de pointe, les logiciels et les services de gestion des données scientifiques sans lesquels notre pays ne pourrait demeurer en tête du peloton dans de nombreuses branches de la science.

« Les recherches et les activités scientifiques poursuivies au Canada figurent parmi les meilleures dans le monde. Investir dans CANARIE et faire en sorte que sa mission insiste davantage sur la cybersécurité ne sont qu'une des nombreuses façons illustrant combien notre gouvernement travaille d'arrache-pied pour rendre à la science et à la recherche la juste place qui leur revient. Nous procurons aux chercheurs les outils numériques et la sécurité dont ils ont besoin pour entreprendre les projets de portée mondiale dont tous les Canadiens récolteront les fruits », a déclaré l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports.

« Nous remercions le gouvernement canadien de la confiance indéfectible qu'il place dans CANARIE en maintenant son aide financière, mais aussi les membres de notre collectivité pour les efforts qu'ils ont déployés afin de mieux illustrer le rôle capital de l'infrastructure de recherche numérique dans l'innovation au pays », a déclaré Chris Lumb, président du conseil d'administration de CANARIE.

« Nous sommes en train d'écrire un nouveau chapitre palpitant dans l'histoire de CANARIE », a déclaré pour sa part Jim Ghadbane, président et chef de direction de l'organisme. « Depuis sa fondation, il y a 26 ans, CANARIE a évolué en fonction des besoins de la population et nous attendons impatiemment le prochain stade de cette évolution. Nous continuerons à tirer des enseignements des collaborations fructueuses du mandat actuel et nous en servirons pour offrir aux Canadiens une infrastructure et des services de premier ordre qui repousseront encore plus les limites de la découverte et de l'innovation. »

